KOÇ: Çevrenizdeki olaylar karşısında izlenmesi gereken yol da biraz aceleci davranıyorsunuz Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.

BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle partnerinizi ve çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz..

İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.

İKİZLER: Yaşam pencerenize açılan bütün güzelliklere önem vereceksiniz. Bugün güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, çevrenizdeki bağları kopartacak şekilde fevri davranıyorsunuz.

YENGEÇ: Bugün enerjinizi dengeleme konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. .Çevrenizle olumlu paslaşarak çalışmayı seviyorsunuz. Önünüzdeki engelleri aşma konusunda becerinizi göstereceksiniz.

Yanlış anlaşılmalardan sakınmalısınız.

ASLAN: Bugün yoğun enerjinizin sizi zorladığını hatta tempo kaybettiğini göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmelisiniz. Finans konularına disiplin getirmenin zamanı geldi.

BAŞAK: Çelişkilerinizi kendi çabanızla yenmeyi öğreneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşk yaşamınızda konular sorun haline gelebilir.

TERAZİ: Geçmişte yaşadığınız bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi söz konusu. İsteklerinizde abartılı olmanıza rağmen, duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz.. Çevrenize oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz.

AKREP: Yakıcı duygular içinde olmanıza rağmen gizlemeyi iyi biliyorsunuz. Beraber olduğunuz kişileri gözünüzde büyütebilirsiniz. Yalnızlık sizin için çok önemli bir duygu. Katılacağınız toplantılarda kalabalık ortamlar sizi sıkabilir.

YAY: Kendinizi mutsuz hissettiğiniz zaman bulunduğunuz yerden uzaklaşmalısınız. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanları seçerek, motivasyon gücünüzü arttırmalısınız.. Geçmişte yaşadığınız bir olayın detayları bu dönemde görebilir.

OĞLAK: Hayallerinizle baş başa kalma arzusu içinde olabilirsiniz. Düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme planları içinde hareket ederken, ne düşündüğünüzü hiç kimse anlamayacak. Sosyal ilişkilerinizin hala yoğun olduğu bir dönem.

KOVA: Hayallerinizi, askıya almanız gerekmektedir.

Yeni fırsatlar için beklemeli ve düşündüğünüz konu ne olursa olsun, denetimden geçirmeden uygulamaya geçmemelisiniz.. Fakat, bu konuda herhangi bir şikayetiniz olmayacaktır.

BALIK: Dış dünyadan koparak kendinizi toparlayacaksınız.

İlişkilerinizde duygusallıktan çok mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu sizin kendiniz daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak..