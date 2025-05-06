KOÇ: Bugün tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor.

Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel sesinizi dinleyerek doğruları bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

BOĞA: Maddesel konularda kendi bildiğiniz şartlardan vazgeçmek istemiyorsunuz. Koşullarınızı genişletmek amacı ile hareket etmeli ve çevrenize, mantıklı fakat kişisel menfaatlerinizi ön plana çıkaracak şartlarla yaklaşmalısınız.

İKİZLER: Ay'ın bulunduğu konum duygusal yönlerinizi ortaya çıkarırken, çevrenizdeki ilişkilere daha farklı bakabiliyorsunuz. Onların problemleri sizin için önem kazanacak. Kardeşler arası iletişim yoğun olduğu bir gün.

YENGEÇ: Partnerinizin sizi ikna etmesi zaman alacaktır.

İnatçı bir tutum içinde olmakta ısrarcısınız.

Heyecanlarınızı baskı altında tutarak, düşünceleriniz paylaşmak istemiyorsunuz.

Bugün biraz dinlenmeye ihtiyacınız var.

ASLAN: Bilinç altınızda yoğun duygular ve gizli öfkeleriniz var. Düşüncelerinizde bazı yeniliklere ihtiyaç duyuyor olsanız bile, uygulama konusunda oldukça titiz davranıyorsunuz. Göz ardı ettiğiniz konular size sorun yaşatacaktır.

BAŞAK: Bugün hırslarınızda değişimler söz konusu.

Karşınızdaki kişilerin size sunduğu tekliflere temkinli ve isteksiz davranıyorsunuz. Kendinizi güçlü ve gururlu hissediyor ve bazı konumlarınızın ince hesaplarla yaklaşıyorsunuz.

TERAZİ: Karşıt Merkür sizi titiz yapıyor. Partneriniz ve ortak ilişkilerinizle ilgili kuşkucu davranışlar gösterebilirsiniz. Bugün katılacağınız toplantılarda kararlı görünmek zorundasınız. Tatminkar olmak için şartlarınızı zorluyorsunuz.

AKREP: Sabırlı ve istikrarlı davranışlarınızla ideallerinizde ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Olaylardan ders almasını bilen bir yapınız var.

Romantik ve duygusal yönleriniz ön plana çıkıyor. Yolculuklar gündeme gelecektir.

YAY: Maddesel kaygılarınız var. İşinizle ilgili paylaşım içinde olduğunuz kişilerle yüksek bir performans sergiliyor, ailenizin yardımını almaktan hoşlanıyorsunuz.. Kafanıza taktığınız konularda, başarılı çalışmalara gireceksiniz.

OĞLAK: Hızlı düşünüyor ve kendinize her konuda güveniyorsunuz. Başlattığınız işleri bitirmek konunda aceleci tavırlarınız var. Bugün iyi niyetli ve yapıcı davranışlar içindesiniz ve başlattığınız işleri tamamlamak istiyorsunuz.

KOVA: Kişisel deneyimlerinizle ilgili genişlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Belli kalıpların kişisi değilsiniz. Bugün çalışma arkadaşlarınız sizi anlamakta güçlük çekecekler. Bazı olayları yanlış yorumlamalarına neden oluyorsunuz.

BALIK: Duygusal tatminler yaşamadan yapacağınız işlerde başarılı olamıyorsunuz. Bugün çalışmalarınızın sizi anlamlı bir yerlere getireceğinden emin olabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda yoğun bir hareketlenme söz konusu olacaktır.