KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor.

İdeallerinizle yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

BOĞA: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.

Platonik duygular için ideal bir dönem.

İKİZLER: Duygular önemini kaybedecek. Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınız sizi olumlu yönlendirecek.

YENGEÇ: Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.

Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız.

ASLAN: Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz.

BAŞAK: Fiziksel anlamda oldukça aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir. Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmalısınız.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bugün oldukça çekicisiniz.

AKREP: Duygusal veriminizi, doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek. Ortak çalışmalar gerekiyor.

YAY: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.

OĞLAK: Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Bu dönem güçlü ve istediğiniz dostlukların temelini atacaksınız.

KOVA: Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek.

Yaşantınızla ilgili değişimler içinde olacaksınız.

BALIK: Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz.

Her konuda yoğun duygular içindesiniz.

İşinizle odaklanmak isteyeceksiniz. Her türlü konuda akıllıca kararlar vereceksiniz.