KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.

BOĞA: Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Kendinizi güvende hissetme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz.

İKİZLER: Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, olumlu oluyor.

YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuz çok önemli.

ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Uzun yollarla ilgili planlarınızı şimdilik, erteleyebilirsiniz.

Kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor.

BAŞAK: Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Kafanız karışık.

TERAZİ: Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak.

AKREP: Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız.

Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz.

Sezgileriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz Detaylar engel olmamalı.

İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor.

Düşünceleriniz bazılarına sıra dışı gelebilir.

Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Partnerinizin ve aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz.

Çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün.

Bugün fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Aldırmıyorsunuz.

Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız.