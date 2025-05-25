KOÇ: Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve hiç acele etmemelisiniz.

BOĞA: Katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek ve farklı kişilerle tanışacaksınız.

Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi size performans kazandıracak nitelikteki kişilerle paylaşmalısınız.

İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, bir çok avantajı da beraberinde getiriyor. İlişkilerinizde detayların önemli olduğu bir gün.

Her zamanki kuşkucu tavırlarınızla olayları farklı boyutlardan değerlendiriyorsunuz.

YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız.

Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz. Önünüze bazı fırsatlar gelecektir.

ASLAN: Siz, güçlü bir kişi olarak tanınırsınız. Bugün, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.

BAŞAK: Kendinizi karşı tarafa iyi aksettirebiliyorsunuz.

Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Fikirlerinizi, mantık çerçevesi içinde değerlendirmek size belli bir kalite kazandırıyor. Sağduyulu davranıyorsunuz.

TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve bulunduğunuz ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz.

İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı siz kazanacaksınız.

Biraz sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

AKREP: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon kaynağı olabilir fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve kendi deneyimlerinize güvenmelisiniz.

YAY: Evinizde huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

OĞLAK: Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz.

Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek.

KOVA: Bugün, Ay'ın bulunduğu konum İş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor.

Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.

Bugün sabit düşünmeye zorlanabilirsiniz.

BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün. Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları üzerinde dururken, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.