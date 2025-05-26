Yıldız falınız

KOÇ: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreç için belli bir hedef seçmelisiniz. Bugün isteklerinize sıkı sarılmalısınız.



BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalı ve masraflarınızı asgariye indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.



İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. İş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda istenmeyen pürüzler çıkabilir. Olayların yönünü zaman belirleyecek.



YENGEÇ: Duygusal konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Birbirinize destek verirken, ayrı fikirleri savunabilirsiniz.



ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerinin kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Bugün, sınırlarınızı yüksek tutacak ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız.



BAŞAK: Kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınız zaman ve kendinizi geriye çekiyorsunuz. Bugün, organize işlere yatkın bir performans içindesiniz.



TERAZİ: Maddi konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizin kesin tavırlarından etkileneceksiniz.



AKREP: Partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecektir. Bazı zaman, beraberliğinizde karşı tarafın, sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil ve bu konuda suçluluk duymamalısınız.



YAY: Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermelisiniz.



OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Günlük yaşantınızda renk katmak için başlattığınız çalışmalarınçevresel faktörlerini yok saymamalısınız.



KOVA: Duygusal karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Bugün sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor. Düşsel gücünüz ortaya çıkıyor.



BALIK: Bugün, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Siz tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için de, gireceğiniz topluluklarda tartışma yaratmak istemiyorsunuz.