Yıldız falınız

KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.



BOĞA: Kendinizi daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin size o yoğun etkisi üzerinizde olacak. Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla, sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.



İKİZLER: Enerjiniz, çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmek için acele etmelisiniz.



YENGEÇ: Kazançlarınızı arttırma konusunda, yaratıcılığınızı doğru bir şekilde kullanacaksınız. Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek, kendinizi ortaya koyacaksınız. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip etmelisiniz.



ASLAN: Organizasyon yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz. Değişiklik size iyi gelecek. İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz.



BAŞAK: Düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız. Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.



TERAZİ: Karşı tarafın denge konusunda yapacağı hataları, kısa sürede bertaraf etmeniz mümkün. Bugün ihtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız, işe yarayacak.



AKREP: Aktivitelerinizin engellendiğini görmek, canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin darboğaz da olduğunu görmek, sizi daha güçlü kılacaktır. Duygularınızı saklamak için birçok nedeniniz var ve kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz.



YAY: Ortaklıklar ve iş yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi, kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz.



OĞLAK: Sezgilerinize çok güvenmeniz, bazı yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Kariyeriniz ile ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen birçok olayın nedenini araştırabilirsiniz.



KOVA: Bugünlerde satın alma duygunuz ön planda olacak. Arkadaşlarınız ev değiştirme sorunları için, sizden yardımcı olmanızı isteyebilirler. Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.



BALIK: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Olaylar yön değiştirdikçe haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.