Anasının paşa oğulları

Yüzyılların hikayesi, bitmeyen masal; Anne oğul ilişkisi. Psikologların bu konuda çilesi... Konu anne-oğul ilişkisine gelince, defalarca eleştirilen bir uç nokta var; Oğluyla derin, duygusal bir bağ kuran bir anne; onun güçlü, bağımsız bir adama dönüşmesini engeller. Oedipus kompleksi, psikoloji alanının en ünlü isimlerinden Sigmund Freud tarafından ortaya atılan psikanalitik bir teoridir. Freud'un inanışına göre her çocukta ilk aşk karşı cins ebeveynle ortaya çıkmaktadır. Erkek çocukları için ilk aşkın anne olması önemli bir etken. Ama son yıllarda yapılan çeşitli çalışmalar ve gözlemler, bunun hiç de öyle olmadığını kanıtladı. Peki sağlıklı bir anne-oğul ilişkisi nasıl olur? Anneoğul ilişkisi neden bu kadar önemli, nasıl çalışıyor ve aralarındaki bağ bozulursa sonuçları neler olur?

İLK ÇAĞLARIN MİRASI

Genelde babaların erkek çocuk isteği ve kocalarını memnun etmek isteyen kadınların coşkulu duyguları yüzünden mi bu sendrom ortaya çıkmış diye düşünmek lazım. Dünya kurulduğundan beri erkek cinsiyeti bir "Güç" sembolü olmuş. Ve bu gücü kendi bedeninde kadın yarattığı için erkek çocuk doğurmak bir kadını güçlü bir konuma getirdiğini mi hissettiriyor. İlk çağların mirası olarak bugüne kadar gelmiş bir olguyu değiştirme çabasının imkansız olduğunu kabul etsek de, içsel savalarımız hiç bitmiyor.

Yeni nesil kızlarımız bu konuda komik bir ironi yaparak günümüzün paşa çocuklarına "Prenses erkekler" adını konduruvermişler.

BAĞIMLI ANNE SENDROMU

Annenin oğluna aşırı bağımlı olması ileri vadede birçok sorunu birlikte getiriyor.

Ailenin kız çocukları ve diğer bireyleri ömür boyu ikinci sınıf muamelesi görüyor ve ailenin annesine kin duyabiliyor.

Bu aşırı tutumların sonucu olarak çocuk kendi bağımsızlığını kazanmasını engelliyor. Daha ötesi anneden aldığı bu korunma iç güdüsü yaşamının her alanında karşısına çıkıyor. Özellikle evlilik kurumlarının baş sorunu oluveriyor.

Kayın validesi ile gelin arasında rekabet mücadelesi bir yaşama yayılıyor ve sonrasında rahmetli sözcükleri bile geride kalmış günlerin, soğuk savaş duyguları hep hatırlanıyor. Anne-oğul-eş arasındaki rekabet; aile ilişkilerinde gerginliğe ve çift arasındaki ilişkide sorunlara sebep olacağı için bu durumda ömür boyu annesinin paşa oğullarıyla bitmeyen sorunlar ortaya çıkıyor. Ailenin gelini de, bir gün bir erkek annesi olursa belki kayınvalidesine hak verme durumları olabiliyor. Türk gelenekleri bu konuda erkeğe daha çok şans verdiği için kadın erkek arasında yetişkin savaşları hiç bitmiyor.

Anadolu'muzun birçok yerinde hala kız çocukları ailenin mirasından mahrum edilip tüm mal mülk ve varlık erkek çocuğa bırakılıyor.

KADINLAR NE KADAR GÜÇLÜ?

Biz kadınlarla, erkeklerin güç savaşını tam anlamış değilim. Çok istediğim hale bir türlü bu denklemi çözemiyorum. İş dünyasının acımasızlığına baktığımız zaman, erkeklerin dünyasındaki yerimizi korumak adına yaptığımız çabaların takdire şayan bir tarafı var elbette. Daha çok çalışıyor daha çok yoruluyoruz. Üstelik annelik, ev kadınlığı derken hangi parçamızı nereye monte edeceğimizi şaşırmış durumdayız. Bu mazeret değil tabii. Allah önce kadını anne yaratmış.

Bu duygu uğruna ne ilişkiler zarar görüyor. Çifte standartlı çapraz bileşke.

Modern dünya kadının işi zor. Yapması gereken çok işi varken; Ayağımın altında dolaşma diyen "erkek zümresi" Bu kadar yoğun bir çaba içindeyken, yara almaktan korkan ve sürekli kendini kollamaya çalışan bizler. "Kadınlar zayıftır" diyerek bariton ses notalarına güvenen ama bunun dışında her konuda en yakın kadınından destek bekleyen güçlü erkekler. Karşı cinsimize saygım sonsuz.

Haşaaa onlara sataşmak gibi bir niyetim yok... Tabiatın bile doğurganlığı dişiye vererek onu üstün kılmışken, çocukken anneleri, ablaları, büyüdükçe flörtleri, sevgilileri, daha sonra eşleriyle bir yaşamı paylaşıp daha sonra bu nimetlerin üstünde çocukça tepinmenin ne anlamı var diye, gülümsemeden edemiyorum.

Hadi hadi siz güçlüsünüz diyerek konuyu kapatmadan önce; eskiden büyüklerimiz karşı taraf çok inatçı ve sizin haklı olduğunuzu kabul etmiyorsa söyledikleri bir söz varmış; Eşeğiniz kancık olsun.