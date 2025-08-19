KOÇ: Yoğun duygular içinde olsanız bile, pratik yönünüzü ön plana çıkararak, isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen, ender kişilerden birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor.

BOĞA: Merkür'ün ailevi konularda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda, sürprizlere hazırlıklı olun.

İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz.

Özel duygularınızda yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız bir konuşma, olumlu sonuçlanacak.

YENGEÇ: Her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinizde yansıtabileceksiniz.

ASLAN: Gizli aşklar konusunda geçici duygulardan uzak kalmalısınız. Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacağınız ve farklı konuşmalar içinde olacağınız bu günde; yeniliğe açık olmanıza rağmen, hatalarda açıksınız.

BAŞAK: Merkür'ün bilinçaltı evinizdeki hareketi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size bir katkı getirecek her türlü koşulu, defalarca gözden geçirmek zorundasınız.

TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor.

Birçok sosyal çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınız ile ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz.

AKREP: Ay kombinasyon burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak istiyorsunuz.

Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok. Kendinize güvenmelisiniz.

YAY: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz, size başarı getiriyor. Bugün doğallığınız, işinizi kolaylaştırıyor.

OĞLAK: Hayatınızdaki problemlerden, kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz. İş birliğine önem vermenize rağmen, rutin işleri seviyor ve Merkür'ün artılarını doğru kullanarak, aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.

KOVA: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

Yakın dostlarınızın, sizin düşüncelerinize ilgi göstermeleri oldukça kuvvetli.

BALIK: Çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacaksınız. Sosyal yapınızı destekleyecek işler yapmak; hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapmak hedefiniz olacaktır.