KOÇ: Bugün, bilinçaltınız yoğun, duygusal yönleriniz ve kişiliğinizle ilgili değişimlere açıksınız.
Maddi konuyla ilgili sorunlarınızı çözümlemek adına fazla çaba sarf ediyorsunuz.
İlginç fikirleriniz var. Acele etmeyin!
BOĞA: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle bugün, katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla, dostlarınız arasında motivasyon performansı sağlıyorsunuz.
Sözleriniz etkileyici ve anlamlı olacak.
İKİZLER: Merkür, zihinsel aktivitenizin yükselmesine neden oluyor. Karşılıklı ilişkilerinizde, yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi, onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyeceksiniz.
YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat, düşler ve gerçekler arasında gidip gelmekten vazgeçmelisiniz.
ASLAN: Kararlı yönlerinizi zedeleyecek duygular yaşayabilirsiniz. Siz belli kuralları sevmenize rağmen, kendinizle ilgili sorunlarınızı çözerken, duygusal davranabiliyorsunuz. Yatırım ve ödemeler konusunda dikkatli davranmalısınız.
BAŞAK: Bugün çalışma hayatınızda, birlikte çalıştığınız kişilerin mantıklı olmalarını bekliyor ve tutucu olmanıza rağmen, bu tür davranışlardan hoşlanmıyorsunuz. Duygusal yönlerinizi açığa çıkaracak, zevkli bir gün içindesiniz.
TERAZİ: Çevresel ilişkilerinizi, duygusal anlamda yargılayarak bir yerlere gelmeniz mümkün değil.
Kazançlarınızla ilgili, yeni bir dönem içine giriyorsunuz.
Durum değerlendirmesi yaparken, koşullarınızı ele alarak doğru değerlendirmelisiniz.
AKREP: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde, tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.
Bugün çevrenizi olumlu gözlemliyorsunuz.
YAY: Hoş ve zarif yönlerinizle, karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün. Merkür bilinçaltınızın hızlı çalışmasını sağlıyor fakat düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman, daha başarılı çalışmalarla ortaya çıkıyorsunuz.
OĞLAK: Aile ilişkilerine değer vermenize rağmen, onların sorunları yüzünden bazen her şeyden bıkıyorsunuz. Bugün maddesel bir sorgulama içinde olabilir ve sevdiklerinizin ani gelişen masrafları karşısında, zor anlar yaşayabilirsiniz.
KOVA: Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı halledeceksiniz.
Sizin düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.
BALIK: Bugün huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
Şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda, ilgi çekmenize neden oluyor.