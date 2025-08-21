KOÇ: Bugün, bilinçaltınız yoğun, duygusal yönleriniz ve kişiliğinizle ilgili değişimlere açıksınız.

Maddi konuyla ilgili sorunlarınızı çözümlemek adına fazla çaba sarf ediyorsunuz.

İlginç fikirleriniz var. Acele etmeyin!

BOĞA: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı seven kişiliğinizle bugün, katılacağınız toplantılarda duygusal konuşmalarınızla, dostlarınız arasında motivasyon performansı sağlıyorsunuz.

Sözleriniz etkileyici ve anlamlı olacak.

İKİZLER: Merkür, zihinsel aktivitenizin yükselmesine neden oluyor. Karşılıklı ilişkilerinizde, yüksek bir performans gizli. Partnerinizin sözlerinden etkilenecek ve yaşam biçiminizi, onun istekleri doğrultusunda yönlendirmek isteyeceksiniz.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat, düşler ve gerçekler arasında gidip gelmekten vazgeçmelisiniz.

ASLAN: Kararlı yönlerinizi zedeleyecek duygular yaşayabilirsiniz. Siz belli kuralları sevmenize rağmen, kendinizle ilgili sorunlarınızı çözerken, duygusal davranabiliyorsunuz. Yatırım ve ödemeler konusunda dikkatli davranmalısınız.

BAŞAK: Bugün çalışma hayatınızda, birlikte çalıştığınız kişilerin mantıklı olmalarını bekliyor ve tutucu olmanıza rağmen, bu tür davranışlardan hoşlanmıyorsunuz. Duygusal yönlerinizi açığa çıkaracak, zevkli bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Çevresel ilişkilerinizi, duygusal anlamda yargılayarak bir yerlere gelmeniz mümkün değil.

Kazançlarınızla ilgili, yeni bir dönem içine giriyorsunuz.

Durum değerlendirmesi yaparken, koşullarınızı ele alarak doğru değerlendirmelisiniz.

AKREP: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ilişkilerinizde, tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.

Bugün çevrenizi olumlu gözlemliyorsunuz.

YAY: Hoş ve zarif yönlerinizle, karşı cins üzerinde oldukça etkili olacağınız bir gün. Merkür bilinçaltınızın hızlı çalışmasını sağlıyor fakat düşüncelerinizi gizlediğiniz zaman, daha başarılı çalışmalarla ortaya çıkıyorsunuz.

OĞLAK: Aile ilişkilerine değer vermenize rağmen, onların sorunları yüzünden bazen her şeyden bıkıyorsunuz. Bugün maddesel bir sorgulama içinde olabilir ve sevdiklerinizin ani gelişen masrafları karşısında, zor anlar yaşayabilirsiniz.

KOVA: Yaratıcılığınızı doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor. Dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı halledeceksiniz.

Sizin düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.

BALIK: Bugün huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

Şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda, ilgi çekmenize neden oluyor.