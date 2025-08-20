KOÇ: Her konuda becerikli olduğunuz bir hafta.

Olumlu çabalarınız istediğiniz sonucu veriyor.

Örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.

Gizli hayranlarınızın sayısı bir hayli fazla.

Duygularınızın sabit olmadığı bir gün.

BOĞA: Her şeyi önceden planlamanıza rağmen, yaşadığınız aksilikler sizin motivasyonunuzu bozuyor. Kayıplarınız olabilir, dikkat edin! Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız problemleri, biraz da siz yaratıyorsunuz. Esnek olmalısınız.

İKİZLER: Yaşantınızda var olan heyecan dalgalarına mani olamıyorsunuz. Kendisiyle bu kadar barışık olan kişi az bulunur. Siz de biliyorsunuz.

Her an hareket halindesiniz. Çevrenizde ilgi odağı olmanız, sizi bir şekilde mutlu ediyor.

YENGEÇ: İş yaşantınızda bile duygularınızla iç içe yaşıyorsunuz.

Gereksiz alınganlıklarınız, size olumsuzluklar yaşatsa da değişemiyorsunuz. Gerçek, yaşamı hissetmekse; bu duyguyu sizden daha iyi anlayan yoktur. Geçmişi artık unutun.

ASLAN: Kendi dediklerinizi yaptığınız için, hatalarınıza da kendiniz sahip çıkmalısınız. Tekrarlardan asla bıkmıyorsunuz. Yaşamı coşku içinde yaşayan ender insanlardan biri olmanız, sizi birçok konuda diğerlerinden farklı kılıyor.

BAŞAK: Enerjinizi olumlu kullanacağınız bir günde oluşunuz, sizi daha da motive ediyor. Güçlü kararlarla kendinizi ispat ediyorsunuz. Her duygu güzeldir ve her sevgi farklı yaşanır.

Geçmişinizin eskimesine izin vermiyorsunuz.

TERAZİ: Aynı anda birçok kişiye söz vermeniz yüzünden, zor durumda kalabilirsiniz. Her zaman dengelerinizi koruyabilirsiniz. Moralinizi bozmayın.

Bugün aşkın size gelmesini istemiyor ve kapılarınızı kendinize kapatıyorsunuz.

AKREP: Konulara cesaretle atılmanız, çevrenize örnek oluyor. Dostlarınız sizi izliyorlar. Her konuda sabrınız sayesinde başarılı oluyorsunuz.

Olağanüstü aşklardan yanasınız. Yaşantınızın her karesinde, farklı bir şeyler olmalı.

YAY: Farklı işleri bir arada yaptığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Tek düze işler size göre değil.

Çevrenize fazlasıyla açıksınız. Duygusal yapınızı pek anlayamazlar. Olaylara yaklaşımınız farklı. Kendinizi anlatmayı sevmiyorsunuz.

OĞLAK: Çalışma hayatınızda yaşadığınız zorluklar karşısında, savaşma gücünüz daha da artıyor.

Her konuda özenle sakladığınız gizli yaralarınız var. Duygu çatışması yaşadığınız bugün, her şey sizin ölçülerinizin dışında gelişiyor.

KOVA: Gündeminizdeki olaylar sizin istediğiniz gibi gelişmeyecek. Çünkü sizin fikirleriniz başkalarının düşüncelerine çok ters geliyor. Yaşama hep korkuyla yaklaşıyorsunuz. Kaybetme duygusu, sizi olumsuz etkiliyor. Aklınız eskilerde.

BALIK: Sadece kendi duygularınızın onaylandığı bir dünyada yaşamanız, sizi olumsuz etkiliyor. Çevrenizi isteseniz de şekillendirebilmeniz mümkün değil. Yeni duygulara yelken açmanızın artık zamanı geldi. Unutmayın, yaşam devam ediyor.