KOÇ: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.

BOĞA: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor. Tepki alabilirsiniz.

İKİZLER: Bugün enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.

YENGEÇ: Olabilecek aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde bir çok farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.

ASLAN: Maddi konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onları kesin yargılı davranmalısınız.

BAŞAK: Bugün çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.

Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koymak istiyorsunuz.

TERAZİ: Duygusal yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz.. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Güçlü olmak iyidir.

AKREP: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

YAY: Doğanız gereği özgür ve kendi bildiğinizi okuyan bir yapınız var. Sizi dizginlemek adeta imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz..

OĞLAK: Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.

İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.

KOVA: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Plüton'un sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilirsiniz. Sistemli davranıyorsunuz.

BALIK: Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Aşk konusunda her an her şey olabilir unutmasınlar.