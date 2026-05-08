Yıldız falınız

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Plüton iletişim evinizde geri gitmeye devam ediyor.

Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatlarında kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi oldukça mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmenizde yarar var.

YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.

BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

AKREP: Düşünceleriniz yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.

YAY: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz.. Çevresel koşularınızı arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.

KOVA: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.

BALIK: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Merkür'ün geri hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.