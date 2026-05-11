Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren, birçok medeniyete ev sahipliği etmiş farklı dil, din ve ırktan insanların bir arada yaşadıkları, dünyanın en büyük ve en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'un gizemi nedir?

Tarihi boyunca hep büyük devletlerin başkenti olan İstanbul, neden dünya siyasetinin idare edildiği bir merkez olmuştur. Burası İstanbul; Güzellikleri saymakla bitmez. Keşke İstanbul'a dışardan bakabilsek. İçindeyken bilinmiyor kıymeti. Belki de çoğumuz sadece okul gezilerinde yada uzaktan bir misafirimiz geldiğinde gezeriz bu güzellikleri, oysa İstanbul'dan uzak olan kişiler buraları görmek için can atar. Çoğu zaman trafiği ve kalabalığı insanı yorgun düşürebilir fakat her şeye rağmen bu şehrin cefası çekilir..

Burası İstanbul;Asya ve Avrupa'yı birleştiren eşsiz konumu, büyüleyici Boğaz manzarası, üç büyük imparatorluğa (Roma, Bizans, Osmanlı) başkentlik yapmış köklü tarihi ve her köşesinde barındırdığı Ayasofya, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı gibi ikonik yapılarla sevilir. Kültürel çeşitlilik, hareketli gece hayatı, zengin Türk mutfağı ve modern ile gelenekselin iç içe geçtiği yaşam tarzı şehri cazip kılar.

NAPOLYON'UN BİLDİĞİ KENT

Burası İstanbul; Bir aşk ve nefret ilişkisi...

Trafiği, kalabalığı, keşmekeşi, pahalılığı, çevresel ve kentsel sorunları... Şikayet edecek ne çok şey var değil mi? Ama öte yandan Boğaz'ı, tarihi mirası, kozmopolitliği, güzellikte birbiriyle yarışan semtleri, konakları, sokak lezzetleri, kedileri, vapurları... Saymakla bitmeyecek kadar fazla güzelliğiyle kendine bağlıyor herkesi bu yedi tepe üstüne kurulu güzeller güzeli şehir. "Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu" diyen Napolyon'un da bir bildiği vardır elbet. Herkese göre İstanbul'u sevmek için bir neden mutlaka bulunur; işte bu med ceziri bol ilişkiyi bizim için vazgeçilmez kılan 10 neden...

Burası İstanbul; Her göreni kendine hayran bırakan Boğaz ilk sırada... İki kıtanın buluştuğu bu eşsiz manzara asırlardır görkemini yitirmeden kenti sarıp sarmalayan büyüleyici mimarisi... Binlerce yıllık tarihinde pek çok medeniyeti ağırlayan kentte Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi'nin yanı sıra saraylar, hanlar, çarşılar, konaklar, vs. adım başı sürpriz yapıyor yollarını arşınlayanlara... Kuzguncuk, Çengelköy, Yeniköy, Beykoz gibi mahalle vasfını yitirmemiş semtleri, o semtlerin ev sahipliği yaptığı tarihi konakları, esnafları, samimi atmosferi...

Burası İstanbul; Hem Anadolu'dan hem de dünyadan farklı coğrafyaların tatlarını cömertçe sunan bir yerel lezzet üssü olması...

Antep tatlıları, Ege mezeleri, Karadeniz ya da Van kahvaltısı, Fransız makaronu, İtalyan pizzası, Japon suşisi ve daha nice lezzetiyle dev bir dünya mutfağına sahip.



ZENGİN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ

Burası İstanbul; Özgün kafeleri, nostaljik Pera ruhunu yaşatan apartmanları, kırmızı tramvayı, sokak müzisyenleri, sanat merkezleri, barları, pasajlarıyla kentin tüm renklerinin insan seline dönüşüp aktığı İstiklal Caddesi...

Burası İstanbul; Kokoreci, midye tavası, balık ekmeği, dondurması, böreği, simidi, yoğurdu, nohut pilavı, kestanesi, mısırı ve daha nice sokak lezzeti...Pierre Loti Tepesi'nde gün batımına karşı demli bir bardak çay ya da Türk kahvesi keyfi yapmak.

Burası İstanbul; Asırlardır iki kıta arasında akıp duran Boğaz suları üzerinde süzülen bembeyaz vapurlarda yolculuk yapmak ve vapurla yarışan martılara simit atmak. Marmara'nın ortasında Ege havası yaşatan Adalar'ı...Boğaz'ın her iki yakasında, baharın gelişini kutlayan erguvan ağaçlarının güzelliğini seyretmek. Burası İstanbul; Kimileri hayatlarını İstanbul'da geçirmiş, kimileri bu şehri hiç görmeden aşık olmuş, sevmiş, kimileri yazma ilhamını İstanbul'dan alırken, onu özleyerek yazmış dizelerini. Hanlarıyla, boğazıyla, vapurlarıyla, köprüleriyle ve birçok nadide semtiyle İstanbul hakkında yazılan yüzlerce şiirlerin hep mısralarında aşklar yaşanmış.

Burası İstanbul; Yoğun duyguların doruk noktasında bir zirve gibi. Yukarıya çıktıkça manzara değişiyor ve sizi büyülüyor. Korkutucu bitmek bilmeyen tepeler.. tepeler.. Hep tırmanmak zorundasınız. Aşağıya bakarsanız başınız döner düşersiniz...yedi tepe dedikleri bu olsa gerek. Herkesin bir tırmanma nedeni var. Bu şehirde herkes uzun yol arkadaşları, herkes dost, herkes düşman, herkes rakip... Burası İstanbul; ciğerleriniz bu şehrin oksijenine alışmışsa başka şehirlerde nefessiz kalırsınız. Günahıyla sevabıyla büyülü bir şehirdir. İstanbul'u tanımak ayrıcalıktır. Yaşanması zor, ayrılması daha da zor efsunlu bir sevgilidir İstanbul...



küpe: İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Orhan Veli Kanık