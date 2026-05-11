Türk aklı dünyaya gücünü gösteriyor

İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde 5-9 Mayıs 2026'da gerçekleştirilen SAHA EXPO 2026, bu yıl bir savunma sanayii fuarının çok ötesine geçerek Türkiye'nin teknoloji üretim gücünü, stratejik vizyonunu ve milli kalkınma iradesini dünyaya gösteren dev bir organizasyona dönüşütü.150 binden fazla ziyaretçinin ağırlandığı fuarda, 120'den fazla ülkeden gelen heyetler Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı gördü. Fuarda 182 anlaşma imzalanırken gerçekleştirilen iş anlaşmalarının hacmi 8 milyar doları aştı. Bu tablo, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı üretim kapasitesini, teknoloji gücünü ve küresel ölçekte oluşturduğu stratejik etkinin net bir göstergesidir.

HAYRANLIK UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu bugün savunma sanayiinde güçlü sonuçlar üretmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Türkiye artık kendi savunma teknolojisini üreten ülkeler arasında" mesajı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün Türkiye'nin dünyanın ilk 10 savunma sanayii ülkesi arasına girme hedefini vurgulaması ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın yerli teknoloji ekosistemine yönelik açıklamaları, fuarın stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Fuarda tüm standalar muhteşemdi. ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), BAYKAR, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), BMC, Altınay Savunma Teknolojileri, Ermaksan, FNSS, Otokar, Nurol Makina, TÜBİTAK SAGE, ASPİLSAN Enerji, TEI, Meteksan Savunma, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, ARCA Savunma ve yüzlerce yerli teknoloji firmasının geliştirdiği yeni nesil sistemler hayranlık uyandırıyordu.



REKABETİN ÖNEMLİ PARÇASI

Yapay zekâ destekli çözümler, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, otonom platformlar, simülasyon altyapıları, motor teknolojileri, insansız sistemler ve yeni nesil savunma yazılımları Türkiye'nin artık yüksek teknoloji geliştiren güçlü ülkeler arasında bulunduğunu açık biçimde gösteriyor. Ancak benim için fuarın en dikkat çekici tarafı, savunma sanayiinde oluşan güçlü ekosistem yapısı. Çünkü büyük şirketlerin iştirakçisi ve alt yüklenicisi olarak yer alan KOBİ'lerin ortaya koyduğu mühendislik kapasitesi gerçekten etkileyici. Savunma sanayii bugün öyle bir yapıya dönüşüyor ki; büyük firmalarla birlikte çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler de büyüyor, teknoloji geliştiriyor, ihracata dahil oluyor ve küresel rekabetin önemli bir parçası haline geliyor.

Birbirini sahiplenen, destekleyen ve birlikte büyüyen güçlü bir sektör kültürü ortaya çıkıyor. Aslında burada Türkiye adına çok önemli bir kalkınma modeli bulunuyor. Eğer savunma sanayiinde oluşan bu ekosistem anlayışı; diğer sektörlerde; örneğin tekstil, teknoloji, otomotiv, enerji, sağlık teknolojileri, tarım ve üretim sanayiinde de aynı şekilde uygulanabilirse Türkiye çok daha büyük bir ekonomik dönüşüm gerçekleştirebilir.

Çünkü kalkınma; birbirini destekleyen, aynı hedefe inanan ve birlikte hareket eden sektör yapılarıyla mümkündür.



İMZA TÖRENLERİ YAPILDI

Öte yandan fuarda pek çok imza töreni gerçekleşti. Bu iş birlikleri, savunma sanayiinde oluşan ortak güç vizyonunun somut bir göstergesidir. Örneğin HAVELSAN ile SANLAB arasında gerçekleştirilen Stratejik İşbirliği Protokolüne şahitlik ettiğim örneklerden birisi. İş birliği kapsamında;

HAVELSAN'ın savunma, simülasyon ve eğitim teknolojileri alanındaki ihtiyaçları doğrultusunda, SANLAB şirketi tarafından sağlanacak mühendislik altyapısı, hareket simülasyon sistemlerindeki uzmanlığı, üretim kapasitesi ve teknolojik kabiliyetleri çerçevesinde ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Muhittin Solmaz ile SANLAB Yönetim Kurulu Üyesi Evren Emre'nin imzaladığı protokole, Savunma Sanayii Başkanlığı Kara Araçları Daire Başkanı Murat Ceran, HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz ve SANLAB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kükrek de iştirak etti.

Fuar boyunca benzer birçok iş birliği anlaşmasına şahitlik etmek, Türkiye savunma sanayiinin artık büyük şirketler ile KOBİ'lerin birlikte büyüdüğü güçlü bir teknoloji ekosistemine dönüştüğünü çok net gösteriyor.

SAHA EXPO Türk mühendisliğinin, Türk girişimciliğinin ve Türk aklının ulaştığı seviyenin en somut göstergelerinden birisi.

Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen sistemler; Türkiye'nin üretim gücünü, stratejik vizyonunu ve teknoloji geliştirme kararlılığını dünyaya gösteriyor. Türk'ün gücü, azmi ve yüksek mühendislik kapasitesi bir kez daha tüm dünyaya ilan edildi.