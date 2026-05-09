Yıldız falınız

KOÇ: Yaşadığınız bir ilişki varsahemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Çünkü görüşeceğiniz veya iş birliği içinde olacağınız kişilerin güçlü ve kariyerli olmasına özen göstereceksiniz.

BOĞA: Ay'ın bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

İKİZLER: Uranüs ve Venüs, burcunuzda ilerliyor. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyecektir. Dikkatli olun.

YENGEÇ: Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken hayatınızı yeniden canlandırabilir. Öfkelerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları aşkları da gündeme getirebilir. İskelet sisteminizi korumalısınız.

BAŞAK: Fikirlerinizi kendinize saklamak istediğiniz içinde, garip bir gizemlilik içine girebilirsiniz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimalinin olması sizi endişelendirmesin.

TERAZİ: Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Yakın çevrenizi testten geçirirken, çevrenize odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz. Eğlenceli ortamlar sizi bekliyor. Hazırlıklı olun.

AKREP:Tavırlarınızda bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz.

Emlak işleri ile ilgili değişimler de gündeminizde olabilir. Bugün öz güveniniz yüksek.

YAY: Enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.

Cazibeniz dikkat çekiyor. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır.

KOVA: Vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermeyin. Dostlarınızla duygusal coşkular yaşayacaksınız.

BALIK: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün. Duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Sistemli hareket etmelisiniz.