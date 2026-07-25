Yıldız falınız

KOÇ: Başkalarının fikirlerine ilgi göstereceğiniz ve olayları kendi tarzınıza göre yorumlayacağınız bir gün. Motivasyon gücünüz arttıran en önemli etkenin grup çalışmaları olduğunu biliyorsunuz. Bazıları sizi anlamayacaktır.

BOĞA: Duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek.

Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.



İKİZLER: Huzursuzluklar, canınızın sıkılmasına neden oluyor. Sorumluluk duygusundan bunalabilirsiniz. Kişisel duygularınızı sorguladığınız bir gün. Küçük hesaplaşmalarınızı bir an önce yapmalısınız. Fazla ilgileniyorsunuz.



YENGEÇ: Mesleki gezegeniniz bilinçaltı evinizde tur atıyor. Ortak İlişkilerinizde güçlü bir aksiyon var. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, paylaşım konusunda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün oldukça sinirli ve huzursuz olacaksınız.



ASLAN: Bugün paylaşımlarınızın gündeme gelmesiyle, ilginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak.

Fikirlerinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, ani hareketlerden uzak kalmalısınız.



BAŞAK: Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınızı ön plana çıkacaktır. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirecek gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz. Karamsarlığı bırakın.



TERAZİ: Adaletli ve savunmacı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün aşk konusunda önemli düşünceler içindesiniz. Birlikte olduğunuz kişinin davranış biçimi olumlu motive ediyor. Ortaklıklar konusunda yaratıcılığınızdan faydalanabilirler.



AKREP: Geri giden Plüton'dan güçlü etkileşimler alıyorsunuz. Karşı cinsin üzerinizdeki etkisini inkâr etmeyin. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine gerecek ve başarıyı yakalayacaksınız.



YAY: Gizli arzularınızın sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Sınırlı koşullarınızdan oldukça sıkılıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan daha fazla bir gayret içinde çalışacaksınız. Başarı sizin.



OĞLAK: Karşıt burcunuzda ilerleyen Merkür'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle, güç birliği içinde olacaksınız. Enerjinizi ortak görüşlerinizle birleştirebileceğiniz özel dostlarınızla bir araya geleceksiniz.



KOVA: Bugün, hislerinizi gizleyeceksiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Her şeye rağmen, duygularınızla enerjinizi istediğiniz gibi kullanacak güzelliklere önem vereceksiniz.

BALIK: Plüton ruhsal evinizi denetliyor. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak. Öfkelisiniz.