Yıldız falınız

KOÇ

Ketum davranışlarınız altında önemli konuların olduğunu çevrenizden saklamayı ve sorumluluklarınızı tek başına yüklenmeyi seviyorsunuz. İkili ilişkilerinde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirebilirsiniz.



BOĞA

Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler, gündeme gelecektir. Eleştirilere karşı açık değilsiniz.



İKİZLER

Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri lehinize gelişiyor. Gücünüzün farkındasınız.



YENGEÇ

Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Duygusal yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.



ASLAN

Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Güneş, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok geniş.



BAŞAK

Maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak ve özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerin yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyici işler yapacaksınız. Yaratıcılığınızı ortaya koyacak yolculuklar söz konusu.



TERAZİ

Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir gün. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Bugün çevrenizin enerjinizi bölmesine izin vermeyin.



AKREP

İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız. Düşüncelerinizi dağıtmamalısınız.



YAY

Sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyor, paylaşmaktan hoşlanıyorsunuz.



OĞLAK

Ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözüm noktaları bulacaksınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun.



KOVA

Mantığınıza güveniyor, düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız. Güven duygusunun çok önemli olduğunu hissettirmelisiniz.



BALIK

Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili sorunlara dikkat edin.