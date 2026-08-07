Yıldız falınız

KOÇ

Çevrenizde bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalardan siz de rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz. Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.

21 MART-20 NİSAN

BOĞA

Aile çevrenizin tepkilerini düşünmek atmanız gereken adımlarınıza engel oluşturuyor. Onlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuz zamanlarda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.

21 NİSAN-20 MAYIS

İKİZLER

Partnerinizin size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve çok ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşarak, ona hak verebilirsiniz.

22 MAYIS-21 HAZİRAN

YENGEÇ

Duygusal konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresiz bırakıyor. Size bir arkadaş gibi davranan en yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.

22 HAZİRAN-22 TEMMUZ

ASLAN

Bir an önce gerçekleştirmek istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar önemli. Düzen içinde bir sistem size kazandıracaktır.

23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS

BAŞAK

Bitirilmesi gereken işleriniz sizi geriyor. Basit bazı atlamalar, aşılmaz gereken güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak. Planladığınız adımların tıpkısını gerçekleştirmek zorunda değilsiniz. Çevreniz titizliğinizi biliyor.

23 AĞUSTOS-23 EYLÜL

TERAZİ

İş çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu kolayca yansıtıyorsunuz. Bir konuda destek arayışlarına girebilirsiniz.

24 EYLÜL-23 EKİM

AKREP

Güzel ve etkili konuşmalarınızla geçici aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz. Bazıları sizi yanlış anlıyor.

24 EKİM-22 KASIM

YAY

Çevrenize gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz. Mantıkla duygu arasında kalmayın.

23 KASIM-22 ARALIK



OĞLAK

İş konusundaki çevrenizle ilgili sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar bazen riskli anlar yaratabilir. Duygusal anlamda bastırdığınız arzularınız değişen koşullar sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.

23 ARALIK-20 OCAK

KOVA

Aile ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz. Yapılan ikazlara da değer verin.

21 OCAK-19 ŞUBAT

BALIK

Değişimlere karşı hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin.

20 ŞUBAT-20 MART