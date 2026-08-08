Yıldız falınız

KOÇ: Maddesel konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz. Duygularınız ön planda.

BOĞA: İnatçı yapınız daha da belirginleşecek. Fikirlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor, tepkisel davranıyorsunuz.



İKİZLER: Düşündüğünüz her şeyi tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Çalışmalarınızda, arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli, idealist ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.



YENGEÇ: Şartlarınızı zorlamak adına başlattığınız çalışmalardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Her an değişen fikirleriniz yüzünden, konumunuzda zorlanabiliyorsunuz.



ASLAN: İçsel sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Ondan beklediğiniz maddesel desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna ihtiyacınız var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.



BAŞAK: Birlikte çalıştığınız kişilerin sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz. Bugün geleneksel yönlerinizi aşarak yeniliklere açık olacaksınız.

Çekiciliğinize güvenerek birçok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.



TERAZİ: Sosyal ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz. Kendinizi ispat etmenize gerek yok.



AKREP: İçsel dengenizin mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor. Manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getirerek takdir sahibi oluyorsunuz.



YAY: Çevrenize ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Dostluk duygularınız yoğun ve derin. Bugün., kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve kalıcı düşünceler içinde olmaya devam edin.



OĞLAK: Yapacağınız işlerin ince detaylarını düşünmeli ve kendinizi olayların içine atmamalısınız. Araştırma yaptığınız zaman bir çok olayın iç yüzünün daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla başarılı organizasyonlara gireceksiniz.



KOVA: Zamanınızı ailenizle birlikte paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.



BALIK: Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Ayrıca, günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz. Değişim rüzgarları içindesiniz.