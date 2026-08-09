Yıldız falınız

KOÇ: Sizinle yarışmak imkansız gibi bir şey. Pratik bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, sizin için farklı bir sorun yaratabilir.



BOĞA: Doğal davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Hiç kimse sizi samimiyetsizlikle suçlayamaz. Bilinçaltınızda yatan güven duygusu için; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.



İKİZLER: Bugün zorlayıcı koşullarınızı, kişisel isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız. Bugün iletişim konusunda performansınız güzel.



YENGEÇ: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyor, hatta biraz da cesur davranıyorsunuz.



ASLAN: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşıt tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.



BAŞAK: Atılımlar için uygun bir gün. Harcamalarınız ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Sadece çevrenizdeki kişilik savaşlarından uzak kalmayı başarmalısınız. İzleniyorsunuz.



TERAZİ: Kişisel özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi iyi biliyorsunuz. Bugün karşılaşacağınız kişilerin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla bazı görüşmeler yapacak ve çevrenizden konularınızı gizleyeceksiniz.



AKREP: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler sizi savunuyorlar. Fakat aşk yaşantınız etkilenecektir.



YAY: Bugün zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, kişisel bazı acil önlemlere başvurmalısınız. Sınırlı sorumlu yaşamak zorunda kalabilirsiniz.



OĞLAK: Alacağınız kararlar çok önemli aşamaya neden olacak. Hızlı düşünecek ve bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmek, yeni atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.



KOVA: Sevdikleriniz için para harcamaktan çekinmediğiniz için bugün beklenmeyen sıra dışı küçük hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınız zaman, daha sonra istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz.



BALIK: Bugün maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. Sakin ve hümanist yapınıza bir şeyler oldu. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Tenkit edilmenize fırsat bırakmadan, siz kendinizi yeterince irdeliyorsunuz zaten.