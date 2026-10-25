Yıldız falınız

KOÇ: Sevdiklerinizin duygularını yoğun hissettiğiniz için onların isteklerini önceden sezebileceksiniz. Bugün sabit düşünceler içinde hareket etmemeli ve zevklerinize esneklik kazandırmalısınız. Enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor



BOĞA: Bugün, ilginç düşünceler üreteceksiniz. Sizin ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.



İKİZLER: Bugün, olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz. Aşk yaşantınız canlanıyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda olumlu motivasyonlar kuracağınız bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: Aklınıza takılan konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek olduğu bir gün.. İşlerinizi kendiniz takip ettiğiniz zaman daha başarılı oluyorsunuz.

ASLAN: Toplumsal ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergilemeniz sizi önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek

BAŞAK: Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz. Farklı görüşteki kişileri bir araya toplayacağınız bir gün içindesiniz.

TERAZİ: Önemli kişilerle görüşeceksiniz. Birçoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden yaşça büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız.

AKREP: Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor. Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceğiniz bir dönem.

YAY: Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz. Bugün kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız. Aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

OĞLAK: Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşullarınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz. Sinirsel gerilimlerden uzak kalmalısınız

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Bugün maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.

BALIK: Mesleki sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat kendiliğinden ayağınıza gelecek. Parasal bolluğa kavuşuyorsunuz. Emlak satın almak istiyorsanız; sağlam olmasına dikkat etmelisiniz.