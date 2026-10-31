Yıldız falınız

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler, istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.



BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



İKİZLER: Çevrenizde sizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetli yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli. Damar sorunlarına dikkat.



YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Alınganlığınız tavan yapabilir. Yaşadığınız bir aşk varsa birçok zorlukla karşılaşacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da daha sonra dostlarınız size hak vereceklerdir.



ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



BAŞAK: Henüz oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışmalar yapıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olmanın ve onların desteğini almanın olumlu yansımalarını göreceksiniz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.



TERAZİ: İşinizde yükselme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.



AKREP: Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor olmanız, kişisel enerjinizi kullanma konusunda size kısıtlamalar getirecektir. İlişkinizi rutin bir hâle getirdiniz. Sorunlarınızı karşılıklı konuşmalı ve aksayan konuları gözden geçirmelisiniz.



YAY: Aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak aşk duygularınızın her zamankinden çok daha yoğun olacağını bilmelisiniz. Partiden partiye koşarken katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



OĞLAK: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. O rtak çalışmalar içinde olduğunuz zaman son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.



KOVA: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolayca geleceksiniz.



BALIK: Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız. İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Çevrenize önem vermelisiniz.