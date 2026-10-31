Önce insanlar vardı

Bir zamanlar sinemaya gitmek, yalnızca bir film izlemek değildi. Mahallece buluşmak, arkadaşlarla aynı sırada oturmak, perde açılmadan önce heyecanlanmak ve karanlıkta hiç tanımadığın insanlarla aynı hikayeye ortak olmaktı. Bazı sinemaların kapıları yıllar önce kapandı. Tabelaları söküldü, salonları başka dükkanlara dönüştü, koltuklarının yerini raflar aldı. Bir zamanlar önünde kuyrukların oluştuğu binaların yanından bugün kimse başını çevirmeden geçiyor. Oysa o salonlarda yalnızca filmler gösterilmiyordu.

İnsanlar tanışıyor, çocuklar büyüyor, aşklar başlıyor, arkadaşlıklar kuruluyordu. Mahalle sineması, şehrin hafızasında kendine ait bir yerdi. Büyük alışveriş merkezlerinin, dev ekranların ve dijital platformların olmadığı yıllarda sinemaya gitmek başlı başına bir etkinlikti.

Hangi filmin geldiği konuşulur, afişler incelenir, arkadaşlarla buluşma saati belirlenirdi. Bazen filmin kendisinden çok, sinemaya kiminle gidileceği önem taşırdı. Bugün geriye dönüp baktığımızda özlediğimiz şeyin yalnızca eski filmler olmadığını anlıyoruz. Birlikte yaşanan o küçük anların da artık eskisi kadar kolay kurulamadığını görüyoruz.

PERDE AÇILMADAN...

Mahalle sinemalarının kendine özgü bir atmosferi vardı. Bilet gişesindeki kısa konuşmalar, salona girerken duyulan uğultu, yerini arayan seyirciler, ışıklar sönmeden önce yapılan son sohbetler...

Film başladığında herkes aynı karanlığın içinde buluşurdu. Sinema, insanları birkaç saatliğine aynı duygunun çevresinde toplardı. Üstelik film bittikten sonra da hikaye devam ederdi.

Sokakta yürürken sahneler konuşulur, oyuncular tartışılır, final üzerine fikir yürütülürdü. Eve dönüldüğünde bile filmden geriye kalanlar zihinde yaşamayı sürdürürdü. Bugün bir filmi tek başımıza izleyip hemen başka bir içeriğe geçebiliyoruz. Beğenmediğimiz sahneyi atlıyor, istediğimiz yerde durduruyor, ertesi gün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük bir kolaylık bu.

Ancak ortak bir deneyimin kendiliğinden oluşmasını da zorlaştırabiliyor.



HERKESİN SİNEMASI

Kimi ilk kez ailesiyle gittiği filmi hatırlar.

Kimi arkadaşlarıyla gizlice izlediği yapımı, kimi de yan yana oturduğu kişinin yüzüne bakmaya cesaret edemediği o akşamı... Filmin adı unutulabilir.

Oyuncuların yüzleri zamanla hafızadan silinebilir. Ama salonun kokusu, koltukların rengi, ışıklar sönerken duyulan heyecan bir köşede kalır. Bugünün çocukları da kendi sinema anılarını biriktiriyor. Onların hikayeleri farklı salonlarda, farklı ekranlarda şekilleniyor.

Eskiyi güzel yapanın yalnızca eski olması gerektiğini düşünmek haksızlık olur. Her kuşağın kendine ait filmleri, karakterleri ve unutamadığı sahneleri var. Yine de geçmişin mahalle sinemalarından bugüne kalan önemli bir soru bulunuyor: Bir filmi izlemekle bir deneyimi paylaşmak aynı şey mi?

Tek başımıza izlediğimiz bir film bizi derinden etkileyebilir. Fakat çıkışta yanımızdaki insanla göz göze gelmek, aynı sahneye neden güldüğümüzü konuşmak, bazen kelimelere gerek kalmadan aynı duyguyu paylaşmak da sinemanın parçasıdır.



AÇIK HATIRALAR

Mahalle sinemalarının azalmasının pek çok nedeni var. Değişen şehir hayatı, ekonomik koşullar, alışveriş merkezlerindeki modern salonlar ve evden izleme alışkanlıkları bu dönüşümün parçaları. Teknolojiye kızarak geçmişi geri getiremeyiz. Üstelik sinemanın bugün hala milyonlarca insana ulaşması, değişime uyum sağlayabildiğini de gösteriyor.

Ama her dönüşümün ardından geride kalanları hatırlamak gerekiyor.

Çünkü bir şehrin hikayesi yalnızca yeni binalarla, geniş yollarla ve yükselen yapılarla yazılmıyor. Bir zamanlar insanların buluştuğu küçük salonlar da o hikayenin parçası. Belki yıllar önce gittiğimiz mahalle sinemasının yerinde bugün başka bir dükkan var. Belki kapısının önünden geçerken içerideki eski koltukları, perdeyi ve ışıklar sönmeden önceki uğultuyu hatırlıyoruz. O an anlıyoruz ki özlediğimiz yalnızca bir film değil. Birlikte gülmeyi, birlikte şaşırmayı, aynı hikayeden farklı anlamlar çıkarmayı özlüyoruz. Mahalle sinemaları belki birer birer kayboldu ama bize bıraktıkları duygu hala yaşıyor.