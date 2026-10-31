Emekli maaşına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin gelirini artırıcı yasal düzenleme için çalışmalar başladı.



Yıl sonuna kadar düzenleme çıkacak ve emeklilerin geliri artacak. Maaşlara refah payı eklenmesi de gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi. Bunun üzerine hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına başladı. Yeni düzenlemenin hem kapsamlı bir gelir artırıcı destekleri içereceği hem de Ocak ayında emekliler için refah payı uygulaması getireceği değerlendiriliyor.



Yeni düzenleme için masada birçok formül de bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada birçok alternatif üzerinde durduklarını son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söyledi.



İşte çok konuşulan formüllerden bazıları:

Tüm emeklilere seyyanen zam: Burada maaş ayrımı gözetmeden belirlenecek bir tutarın tüm emeklilerin maaşlarına eklenmesi ve daha sonra Ocak artışının yapılması söz konusu olabilir.



Tüm emeklilere refah payı: Bu formülde masada bulunuyor. Buna göre Ocak ayında yapılacak ve artık SSK-Bağ-Kur için yüzde 10, Emekli Sandığı için yüzde 8 civarında olacağı hesaplanan enflasyon artışının üzerine 10-20 puan aralığında bir refah payının eklenmesi.



Kök maaşlara yapılacak kademeli artış: En düşük emekli maaşından başlayarak tüm kök maaşlara yapılacak kademeli bir seyyanen artış da planlanıyor. Bu gerçekleştiğinde prim gün sayısına ve emeklilik durumuna göre değişen artışlar yaşanacak. Böylece adalet de sağlanacak. Bu gerçekleştiğinde her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkacaktır.



Vatandaşlık maaşı kapsamına alınması: Maaş artışlarının dışında emekliler için başka destekler de gündemde. Vatandaşlık maaşı projesi kapsamına emeklilerin de alınması sağlanacak. Böylece kira konut, enerji faturaları, çocuk, gıda gibi desteklerden ihtiyacı olan emekliler de yararlanabilecek.



Maaş hesabında prim gün sayısı etkisi: maaş hesaplamasında ağırlıklı olarak prime esas kazanç üzerinden ödenen primler kullanılıyor. Daha çok günü olmak burada yeterince avantaj sağlamıyor. Yeni sistem ile daha çok gün çalışanların da avantajlı olacakları bir hesaplama yöntemi gelebilir. Böylece Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan iş hayatında daha çok kalmayı teşvik etme projesi de gerçekleşmiş olur.



Artış sisteminde eşitlik: Bilindiği gibi bugün maaş artışları emeklilerin tümü için senede iki kez yapılıyor. Ancak emekliler arasında farklı uygulamalar bulunuyor. SSK ve bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşmeye bağlı kalıyor. Ayrıca enflasyon farkı veriliyor. Ancak her iki kesim arasında her zam döneminde farklı oranlar ortaya çıkıyor; burada tüm emeklilerin aynı şekilde zam almasını sağlayacak bir düzenleme de gelebilir.



Aynı kazanç ve prime sahip emeklilerdeki farklılığın giderilmesi:

Daha önce 1999 öncesi emekliler için yapılan intibak çalışmasının bir benzeri de gündeme gelebilir. Böylece aynı kazanç ve şartlara sahip emekliler arasında oluşan maaş farklılıkları da giderilmiş olur.



REFAH PAYI ETKİSİ NE OLACAK?

Mevcut taban maaş ......................23.552,00 TL

%10 enflasyon artışı ........... 25.907,20 TL

5 puan refah payı ......................... 27.202,56 TL

10 puan refah payı .............. 28.497,92 TL

15 puan refah payı ....................... 29.793,28 TL

20 puan refah payı .............. 31.088,64 TL



EK GELİR KALEMLERİ

Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin alınması

Enerji desteği

Gıda desteği

Konut ve kira desteği

Çocuk desteği

İkramiye

Promosyon



HANGİ FORMÜLLER VAR?

Tüm emeklilere seyyanen zam

Tüm emeklilere refah payı

Kök maaşlara yapılacak kademeli artış

Vatandaşlık maaşı kapsamına alınması

Maaş hesabında prim gün sayısı etkisi

Maaş artış sisteminde eşitlik

Aynı kazanç ve prime sahip emekliler arasındaki farklılığın giderilmesi