Komedi dünyasına hoş geldiniz. Artık sinema salonları niye boş diye hayıflanmıyorum. Ne gerek var boş salonlara, boş gişelere. Eskiden sezon filmlerinin biletlerini önceden alırdık. Aman kaçırmayalım, korkusu yaşardık. Artık ne varsa silip süpüren çabuk tüketen bir insanlık var karşımızda. Dünya toptan karmaşa yaşıyor. "Ne yardan, ne serden vazgeçme" durumları da ayrı bir seremoni. Arsızlık diz boyu. Her şeyimiz ortada fakat elle tutulacak gerçek bir şey yok. Sanal bir dünyayı sahiciye çevirmek boşuna bir çaba gibi görünse de, umut denen şey hala güzel bir duygu. İstanbul şehri ayrı bir alem. Sanki Türkiye'nin hikayesi bu şehirde yazılıyor. Senaryolarımız muhteşem. Hollywood elimize inanın su dökemez. Gün geçmiyor bir olay. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimse sıradan değil. Kabul ediyoruz. Hepimiz çocuk olduk. Çocukluğumuzun en güzel anılarındandır. Gecenin geç saatlerine kadar oturmak. Uykumuzun geldiğini bir türlü büyüklerimize hissettirmez, onlarla daha çok zaman geçirmek isterdik. Nedense tüm küçüklerin hiç sevmediği bir cümledir. "Hadi yat artık. Sabah kalkamıyorsun". Bin bir ısrarla istemeyerek yatağa giderken en fazla nazımızın geçtiği aile büyüğü masal anlatma durumuna geçer ve ısrarla direnen biz çocuklar daha ilk mısralarda uykuya dalar gider ve sabah uyandığımızda sorardık sonu ne oldu diye. Hele ilk cümle hiçbir şekilde atlanmamalıydı "bir varmış bir yokmuş"...

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

Evet bir varmış bir yokmuş hikayeleri, Sarıyer İstanbul'da aslan firarda filmi ile girdi. Tam vizyon. Bilet bulamazsanız hiç şaşırmam. İşimizi gücümüzü bıraktık "ASLAN AVINA" çıktık. Komedilerin son durağı tabii ki gözünü kulağını her tarafını sevdiğim İstanbul. İyi ki varsın. Bu dünyaya sığmıyoruz anladık. Bir başka gezegen mi taşınsak acaba. Çocukluğumda ne zaman başımız sıkışsa ve canımızı sıkan bir olay olsa ki; o yıllarda minicik dertlerimiz bize dev gibi geliyordu, büyüklerimin anlamını çok sonraları çözebildiğim sözü hep kulağımda "Gün ola hayrola". Gün ola hayrola diyerek, aslanın kuyruğuna takıldık bekliyoruz. Zavallı hayvan kaçmakla saklanmak arasında kim bilir ne duygular yaşıyor. Peki insan nelerden kaçmak ister? Mesela bazen sessizlikten kaçmak ister, yolun sonu yine sessizliğe çıkar. Aileden, arkadaştan kaçmak ister, bu kez de yol başka bir kalabalığa çıkar. Öfkeden, nefretten kaçıp, çekip gitmek ister, yolun sonu onu kibirle buluşturur. Çünkü insan her yerdedir. Kaçtığı da kendisidir. "Güzel Allah'ım; "sevgili kullarını, bizleri neyle yargılıyorsan bitir artık şu kaosu" dualarıyla geçirdiğimiz şu günlerde nelerden kaçtıysak onları özledik.

AİLEMİZİN ASLANLARINA NE OLUYOR?

Aile kavramı çökmüş durumda TV'lerden haberleri izliyoruz. Ailenin paşa aslanları babalar, abiler, erkek aslanlar takır takır yollarda eşlerini bacılarını tabiri caizse doğruyorlar. Güvendiğimiz dağlara kar yağıyor. Eskiler evlilik eşiğindeki kızlarına nasihat verirlerken; kocandır, severde döver de derlerdi. Belki de şaka yollu söylenmiş bu sözleri şimdinin " ASLAN KOCALARI" takır takır doğrayarak yerin getiriyorlar. Biraz daha eskiye gidelim. Semtimizin caddelerini, o çok kızdığımız bize siparişleri geç getiren bakkal çırağımızı , deniz kıyısının balık, iyot kokan havasını, iş yerimizdeki çekişmeleri, müdürümüzün azarlarını, kargocumuzu, otopark kavgalarımızı, kafelerde yudumladığımız kahvelerimizi, omuz omuza yürüdüğümüz insan selindeki samimiyeti, sokak çalgıcılarını, cıvıl cıvıl mağazaları, tren seslerini vapur düdüklerini, seyyar satıcıları, taksi şoförlerini, eğlenceli gençlik kahkahalarını, klakson seslerini, hatta TV'lerdeki eski dizilerimizi, komşularımızı arkadaşlarımızı her şeyi daha şimdiden o kadar özledik ki. Kötülükler, öfkeler hep geride kalıyor. Anımsadığımız hep güzel şeyler, güzel anılar. Ömür dediğimiz kaç yılki. Bu kısacık yaşamda nelerin hesabını yapıyoruz. Tabiri caizse bin yaşıma geldim hala anlamış değilim. Anlam Kazanmak için, hayata anlamlı bakmak gerekir, Anlamsız Bir bakış, anlamsız bir hayatın simgesidir. Hayat bu kadar basit bir şey işte. Yaptıklarımız, yapmak istediklerimiz, özlediklerimiz, pişman olduklarımız, onardıklarımız, onaramadıklarımız... Hepsi basit, minicik şeyler ama ulaşamadıkça, çözemedikçe, yenemedikçe bize kocaman geliyor. Hayata anlam katan bizleriz, yarınımızı farklı kılmak için yaptığımız ne varsa hayatın anlamı da o'dur. Başkalarının sunduğu hayatı yaşamak yerine kendi hayatımızı yaşayabilmek. Peki, kaçımız bunu başarabiliyoruz? Nerden nereye geldik. Bir aslan miyav demiş, minik fare kükremiş. Peki yaşadığımız her alanda kuzu postunda gezen kurtları gördükçe "BİR ASLAN" firar etmiş çok mu? Biz asıl aramızda dolaşan kötü ruhlu insan ASLANLARDAN korkalım. Onlar alt tarafı patigiller familyası. Teşekkür etmeyi bilin ki, hayatınızda teşekkür edeceğiniz şeyler çoğalsın. Çoğu insan, sahip olduklarının değerini bilmek yerine sahip olmadıklarına odaklanarak hayıflanır ve bu yüzden mutsuz olur, hatta acı çeker. Oysa şükran duymayı bilmek, sahip olduklarının değerini bilerek hayata teşekkür etmektir. "Şükran, erdemlerin en büyüğü olmakla kalmaz, tüm erdemlerin de anasıdır" der Çiçero.