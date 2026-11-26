Yeni Parti'de bir pazarlık listesi... 14-15 Kasım 2026'da gerçekleştirilen Yeni Parti 1. Olağan Kurultayı'nın ardından gözler Genel Başkan Özgür Özel'in açıklayacağı A Takımı (MYK) şemasına çevrilmişti. Yeni Parti kuruluş aşamasında 9 kişi olan MYK üye sayısı tam 28'e çıkarıldı. Yeni yapı; 14 "İdari Görev" ve 14 "Politika Kurulu" olmak üzere iki ana sütuna bölündü. 17-20 kişi bandında kalması beklenen MYK'nin açıklanması, Ekrem İmamoğlu cephesinin ilettiği alternatif isimlere, Özgür Özel'in çekirdek kadrosunun şerh koyması nedeniyle ertelenmişti. Açıklanan 28 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi üzerinden kopan fırtına tek bir soruya odaklanıyor: Özgür Özel kendi liderliğini mi tahkim etti, yoksa Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden kurtulamadı mı?

MANİDAR MEKTUP

Listeye ve arka kapıda dönen trafiğe bakıldığında, 28 kişilik liste incelendiğinde siyasi kulislerde Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu kanatları arasındaki güç dağılımı gözleniyor ve bunun bir pazarlık listesi olduğu konuşuluyor. Kulislerdeki genel kanaat ayrıca bunun bir "Zorunlu Ateşkes ve Ortak Yönetim Listesi" olduğu yönünde. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun örgüt ve finans üzerindeki ağırlığını kıramadığı için onu dengelemek yerine sorumluluğa ortak etmeyi seçti. Önümüzdeki süreçte bu 28 kişilik dev kadronun en büyük sınavı, idari işleri tutan "siyasi kanat" ile vitrine konulan "politika kurulları" arasındaki uyum olacak. Bugün kurulan bu hassas terazinin gelecek aylarda bir ayrıma yol açacağı da değerlendiriliyor. PM'ye İmamoğlu'nun manidar mektubu... PM toplantısı başlamadan hemen önce üyelere dağıtılan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tebrik mektubu aslında günün en kritik siyasi mesajıydı. Mektupta 28 aylık hedef, devam eden değişim, ortak akıl ve iş birliği başlıklarında görüşleri yer alıyordu. Mektubun sonunda İmamoğlu, "Bu yolu birlikte yürüyecek, birlikte başaracağız" sözleriyle mesajını tamamladı. Evet. İmamoğlu'nun mektubu, "Dışarıda olsam da içeride olsam da bu yapının kurucu ortağıyım" beyanıydı. Özgür Özel çekirdek kadrosu Ekrem İmamoğlu'nu etkisiz aktör durumuna düşürmek için uğraştılar ama başarılı olamadılar. İmamoğlu'nun atakları karşısında birleşik listeye zorunlu olarak uydular. Özel'in MYK üye sayısını 8'den 28'e, PM'yi ise 160'a çıkarması tesadüf değil. İdari görevler ile politika kurullarının ayrılması, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu kanadında kurmaylarına alan açmak ve parti içi olası bir kırılmayı önlemek için geliştirilmiş bir formül olarak öne çıktı.

İSİMLERİN ŞİFRELERİ

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke (İkinci isim. Ekrem İmamoğlu'na yakın isim. Amerika, IMF ve Dünya Bankası tecrübeli bir isim.)

Parti Sözcüsü: Salih Uzun (Merkez sağ kökenli.)

Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin (Özgür Özel'e yakın.)

Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Özel'e yakın.)

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat (Ekrem İmamoğlu'na yakın. İBB davasında ismi geçiyor.)

Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici (Ekrem İmamoğlu'na yakın.)

Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün (Özgür Özel'e yakın.)

Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut (Özgür Özel'in sağ kolu. İBB davasında ismi geçiyor.)

Halkla İlişkiler: Aylin Yaman (Özel'e yakın.)

Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenmesi: Hikmet Erbilgin

Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre (İmamoğlu'na yakın.)

POLİTİKA KURULLARI

Adalet Politikaları: Zeynel Emre (Özel'e yakın.)

Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan (İmamoğlu'na yakın.)

Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı

Dış Politika: Mitat Çelikpala

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu (Özel'e yakın.)

İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan (Özel'e yakın.)

Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş (İmamoğlu'na yakın.)

Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala

Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu (Özel'e yakın.)

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say (Özel'e yakın.)

Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka (Özel'e yakın.)

İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu

Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer (Özel'e yakın.)

Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz (Özel'e yakın.)

TAN LİSTE DIŞI

Önceki dönemde dış politika alanında öne çıkan Namık Tan yeni MYK listesinde yer almadı. Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de listeye giremedi. Listeye "pazarlık listesi" denmesinin temel nedeni, partinin omurgasını oluşturan kritik idari koltukların iki merkez arasında paylaştırılmış olması. İmamoğlu Kanadının Ağır Topları: Partinin "ikinci adamı" sayılan Genel Sekreterlik koltuğunun yeniden Selin Sayek Böke'ye verilmesi, İmamoğlu cephesinin en büyük kazanımı olarak okunuyor. Buna ek olarak, partinin kasasını (İdari ve Mali İşler) emanet alan Özgür Karabat ve seçim güvenliği ile hukuk süreçlerinin başındaki Gül Çiftci Binici, İstanbul ekibinin yönetimdeki doğrudan temsilcileri konumunda. Özgür Özel ise örgüt ve iletişim damarlarını kendi ekibine bağladı. Haklarında hazırlanan iddianame ve fezlekeler nedeniyle siyasi tartışmaların odağında olan sağ kolu Burhanettin Bulut'un Medya ve Kurumsal İletişim gibi vitrin bir göreve getirilmesi, Özel'in kendi kurmaylarına sahip çıkma ve yargı baskısına karşı geri adım atmama refleksi olarak değerlendiriliyor. Yurt İçi Örgütler sorumlusu Ensar Aytekin, Genel Merkez'in doğrudan kontrol alanını temsil ediyor. Saha çalışmalarına getirilen Hikmet Erbilgin ile siyasi partilerle ilişkileri üstlenen Engin Özkoç da bu hattın saha ve diplomasi ayağını güçlendiriyor. İlk kez MYK'ye giren Cem Say, Kayıhan Pala, Öner Günçavdı ve Mitat Çelikpala gibi isimler, partinin politika kurullarına teknokratik bir vitrin oluşturdu. 28 kişilik liste Parti Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilerek kağıt üzerinde bir "birlik" görüntüsü verdi. Ancak icracı "İdari Görevler" ile danışma niteliğindeki "Politika Kurulları" arasındaki fiili güç ayrımı, önümüzdeki aylarda cumhurbaşkanlığı adaylığı ve Meclis komisyonları gibi kritik başlıklarda ilk ciddi sınavını verecek. MYK'nin 9 kişiden 28 kişiye çıkarılması ve 14'ünün "Politika Kurulları" başlığı altında konumlandırılması bir siyaset mühendisliği olarak değerlendiriliyor. İmamoğlu'na yakın Özgür Karabat gibi mali işler açısından bir pazarlık karşılığı Özel de sağ kolu Burhanettin Bulut'u vitrine aldı. 28 kişilik liste; bir denge pazarlığı, ne tam bir teslimiyet ne de tam bir tasfiye belgesi görünümünde.