KOÇ

Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Siz gücü seven bir kişi olduğunuz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz hızlanıyor.



BOĞA

Ailevi konularda hassas bir yapınız var. Bugün köklü düşünceleriniz yüzünden bocalayabilirsiniz. Değiştirmek istemediğiniz değer yargılarınız yüzünden, çevrenizle ikileme düşebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili dikkatli olun.



İKİZLER

Maddi konularda geri kalmak istemediğiniz için, çevrenizdeki koşullarınızı zorluyorsunuz. Yolları kapsayan işlerin gündem kazanmasıyla, yaşantınız hareketlenecek. Enerjinizin güçlü olması, hataları da beraberinde getiriyor.



YENGEÇ

Aileniz ve evinizle ilgili bir takım çalışmalar ön planda olabilir. Gerekli donanıma sahip olmanıza rağmen; sizi zorlayan olaylar karşısında, çelişkiler yaşayabiliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye daha anlayışlı olmalısınız.



ASLAN

Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için fırsatlar yaratacaksınız. . Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Bugün yaşantınıza yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.



BAŞAK

Maddi konularda elde ettiklerinizin üstünde, taleplerinizi gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz. Her yönden güçlü konuma gelmek isteyişinizde, kendinizi ispat etme duygusu yatıyor. Çevre koşulları sizi zorluyor. Rakip tanımıyorsunuz.



TERAZİ

Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. Yalnız; en büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilirsiniz. Dikkatli olun.



AKREP

Bazı kişiler tarafından izleniyor olmak size farklı bir aksiyon kazandıracak ve kendinize olan güveninizin artmasına neden olacak. Aile bağlarınızın çok güçlü olması nedeniyle, onların sorunlarını da yüklenmenize sebep oluyor.



YAY

Bugün enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceğiniz önemli günlerinizden biri.



OĞLAK

Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizin gerçekleştirme konusunda farklı detaylar üzerinde durmanız, hiç de hoş değil. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz



KOVA

Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel kanalize edebiliyor ve başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracak davranışlar içindesiniz. Bazı olaylara kırabilirsiniz.



BALIK

Güneş Yay burcunda olumlu ilerliyor. Bugün kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissediyorsunuz. Ortaklıklar ve iş yaşantınızda bazı kişilerin desteğinize ihtiyacı olabilir. Paylaşıma fazla önem vermeniz, bazen hata olabilir.