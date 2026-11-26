Entellektüel dünyamız Romanya ile ilgili olarak, daha çok 60-80 arası ama özellikle 1965 yılından 1989'a kadar iktidarını sürdüren Nikolay Çavuşesku dönemine odaklanan bir bilgilenme içindedir ki, 150 yıla uzanan bir tarih düşünüldüğünde bu oldukça haklı olmayan bir yönelimdir. Gerçi, Çavuşesku dönemi, Romanya'nın yakın tarihi içinde ülkenin dramatik şekilde etkilendiği unutulmaz bir siyasi ara dönemi oluşturur!

DRAMATİK BİR SON

Çavuşesku'nun, iktidarının ilk yıllarındaki antiStalinist duruşu ve bağımsız dış politikası ile Sovyetler Birliği ve içinde bulunduğu Varşova Paktına karşı pozisyonu kapsamında Doğu Bloğuna mesafeli tavrı, Batı Dünyasında kendisine olan sempatiyi artırmıştı. Uluslararası arenada GATT ve Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi Batı'nın ekonomik organizasyonları ile işbirliklerini yoğunlaştıran, ülkesinde de 'kentleşme' ve 'sanayileşme' parelelinde 'çok yönlü ileri bir Romen sosyalist toplumu' oluşturma politikaları ile popüler bir siyasi figür olarak dikkatleri üzerine çekmesine rağmen, iktidarının son yıllarında 'securitate' denilen kendisine bağlı gizli polis örgütünün başrolü oynadığı özgürlüğü kısıtlayan ve muhalefeti sindiren politikaları ile totaliterliğe hızla kayıp, başkent Bükreş'te Casa Poporului adını verdiği devasa binalar gibi irrasyonel yatırımları hayata geçirip ekonomik çöküşü hızlandırması neticesi de kendi sonunu da hazırlamış oldu. Söz konusu son, oldukça dramatik seyretti: Halk ayaklandı, kaçtığı ülkenin güneyindeki Targovişte kenti yakınlarında tutuklandı, hızlı bir yargılama sonucu kurşuna dizildi! Romanya tarihinde çok bildiğimiz bir başka siyasi figür de, kurbanlarını kazığa oturtması ile ünlü Vlad Dracula yani Kazıklı Voyvoda'dır. Osmanlılara yenilen babası II. Vlad, onu ve kardeşi Radu'yu rehin olarak vermiş, bu yıllarda gözetim altında tutulduğu Osmanlı Saraylarında, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik zamanlarında, onunla birlikte eğitim almıştı. Bugün Romen tarihinin en ünlü komutan ve liderlerinden birisi olarak ulusal kahraman olarak kabul edilen III. Vlad hakkında anlatılanlar yazar Bram Stoker'e ilham olmuş, daha sonra bu romandan uyarlanan 'Drakula' filmi ile dünyaca tanınan bir sinematografik figüre dönüşmüştür.

SİYASİ REFORMDAN AB'YE

Romanya, 238.397 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ve yirmi milyona yakın nüfusu var. 550 milyar dolarlık gayrı safi milli hasılası ile Dünya Bankası kriterlerine göre yüksek gelirli ülkeler içinde. Avrupa ana karasında, en büyük petrol rezervleri Romanya sınırları içinde. 1989 yılında Çavuşesku sonrası dönemde on yıl kadar süren bir ekonomik resesyon yaşansa da, özellikle 2000 yıllarla beraber Romanya, yüksek büyüme ve düşük enflasyon ile istikrarlı bir döneme girdi. yüzde 8'e yaklaşan yıllık GSMH artışları, Avrupa'daki en yüksek büyüme rakamları olarak kaydedildi. Nitekim, siyasi ve ekonomik reformlar, NATO ve Avrupa Birliği üyeliğini de birlikte getirdi. Her ne kadar, tarihte ilk kez 16. yüzyılda Eflak ve Erdel'e seyahat eden İtalyan gezginlerinin örneğin 1521 tarihli 'Campulung'dan Neacsu Mektubunda' kaleme aldıkları 'tara Rumaneasca' şeklinde geçse de, Romanya, kadim çağlardan bu yana yaşanılan önemli bir çoğrafya. Avrupa'da en eski insan fosilleri 42.000 yaşındadır ki, bulunduğu yer Romanya'da Peştera cu Oase denilen kemikli mağaradadır. 1310 yılında I. Basarab'ın kurduğu Eflak Voyvodalığı ile 1352 tarihli Dragoş'un kurduğu Boğdan Prensliği, ilk Romen Devletleri olarak kabul edilir. 1859 yılında Alexandru Ioan Cuza liderliğinde Boğdan Prensliği ve Eflak Voyvodalığı, Osmanlı İmparatorluğu himayesinde birleşip, 1866 yılında da bağımsız Romanya devleti haline gelse de, Romanya'nın Osmanlılarca tanınması, 93 harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus savaşını takiben 3 mart 1878 tarihli Ayastefanos Anlaşması sonrası müzakare edilen 13 temmuz 1878'de imzalanan Berlin antlaşması ile oldu. Romanya ile diplomatik ilişkilerimizin 148.yılını kutluyoruz. Ortak kültürel tarihimiz bağlamında, son yıllarda giderek gelişen ilişkilerimiz için İzmir Başkonsolosluğu da yoğun bir çaba içinde. Sohbet ettiğimiz Romanya Konsolosu Sayın Nicoleu Dan Dima, bu kültürel tarih birliğinden bahisle, güncel Romencede 300'e yakın Türkçe kökenli sözcük olduğunu söyledi. Pan flüt virtüözü Gheoghe Zamfir'i, NewYork Sun'a göre ' dünyanın en gözalıcı sopranosu' Angela Gheorghiu'yu, jimnastiğin dünyaca populer bir spor olmasına yol açan efsanevi Nadia Comanaci'yi ve büyük şair Mihail Eminescu'yu dünya ortak mirasına armağan eden Romanya ile ticari ve kültürel bağlarımızı daha çok arttırabilmeyi başarmalıyız.