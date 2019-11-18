İklim değişikliği, teknolojik devrimler, ticaret savaşları ve siyasi kararlar dünyanın dengelerini değiştiriyor. Son yıllarda küresel gelişmeler karşısında ülkelerin ticari yönlerini belirlemesi zorlaştı. Ülkeler arasında sınırların kalkmaya başladığı çağımızda, değişime hazırlıklı olmak, araştırmak, bilgi sahibi olmak ve uzmanları dinlemek vizyon belirlemek açısından çok önemli.



Bu kapsamda Ege Ekonomik Forum çok faydalı oldu. Bu yıl 3. kez düzenlenen etkinlik, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) ve Özgencil işbirliği ile düzenlendi. EGEV Başkanı Mehmet Ali Susam ve Özgencil Başkanı Şeref Özgencil'e bu güzel etkinliği düzenledikleri için, sponsorlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Ekonomi ve iş dünyasına vizyon kazandıran, ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan bu tür etkinlikler desteklenmeli ve yaygınlaşmalı.



Milli ekonominin başrolü olan tarım ile geleceğin kodlarını değiştirecek dijitalleşme forumun ana konusuydu. Dışa bağımlı olmadan bir tarım politikası belirlemek, tarımın bilimsel standartlarda yapılmasını sağlamak, gençleri tarıma yönlendirecek eğitim sistemi kurmak önemli. İnovatif tarım uygulamalarının ön plana çıktığı günümüzde, tarım alanında iyileştirmelerin yapılması ve 'mutlu üretici görmek' herkesin beklentisi.



TARIM VE DİJİTALLEŞME

Tarım alanında eksiklerin farkında olan ve bunları düzeltmede kararlı davranan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, forumda yaptığı konuşmada tarım şurası için çalıştıklarını belirtti. Şura için "tarımdaki sorunlar için özveriyle çalıştıklarını, "görüşünü bildir" platformu oluşturarak ortak akıla önem verdiğini vurgularken, "21 çalışma grubumuz ile tüm sorunları önlemeye yönelik çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.



Tarım sabır isteyen bir sektördür, meyveleri hemen alınmaz. Bu yüzden Tarım Şurası'nın ülkemizin geleceği için olumlu sonuçlar vermesini umut ediyoruz. Forumun ikinci gündemi dijitalleşme idi. Dünyada dijital dönüşümle birlikte ülkeler kıyasıya yarış yaparken, ülkemizin tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona ağırlık vermesinin gerektiği vurgulandı.



Alın terinin yerini akıl terinin aldığı bir çağda, bilgiyi ekonomiye dönüştürmek çok önemli. Mavi yaka, beyaz yaka derken, altın yakalıların hakimiyeti artıyor... Konuşmacı olduğum "Küresel aktör olarak kooperatifler" oturumunda ben de şu konulara dikkat çektim.



BAŞARININ SIRRI KOOPERATİF

Özetle, "Uluslararası Kooperatifler Birliği'ne (ICA) göre, dünyanın en hızlı büyüyen iş modeli kooperatiflerdir. Sürdürülebilir kalkınmanın 3. aktörü olan kooperatiflerin önemi çok büyük. Almanya güneş enerjisi ile ihracat yapıyor, bu bir kooperatif başarısı. Dünyada bunun gibi başarılı birçok örnek kooperatif var. Türkiye'de ağırlıklı tarım kooperatifler var, çünkü ülkemizin 200 yıllık iktisadi tarihinin gelişmesinin ana faktörü tarım. Ancak biz dijital çağdayız ve ülkemizde binlerce nitelikli genç var. Kooperatifleri dijitalleşme üzerine kurgulamalıyız. Teknoloji kooperatiflerine odaklanmalıyız. Başarılı kooperatifler için "İnsanın sermaye olarak görülmesi, doğru liderlik modeli uygulanması, ölçülebilir sistemler kurulması ve kurumsallaşmayı başarmamız gerekiyor. Eğer bunları yaparsak, Türkiye dünyanın 5. büyük ekonomisi olur" dedim. Ege Bölgemizin, Türkiye'mizin gelişmesi için ilham veren, düşündüren, çalışma azmi veren ve ajandalarını geleceğin ışığına göre planlamasına imkan veren Ege Ekonomik Forum için emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum.

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