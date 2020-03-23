Dünya büyük bir küresel salgın haline gelen korona virüsü ile mücadele ediyor. Covid-19'un, tarihte yaşanan veba, kolera, tifüs, HIV, Asya gribi hatta 1918 İspanyol gribinden bile daha ağır sonuçlar yaratacağı öngörülüyor.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda 500 milyon insana bulaşan H1N1 influenza virüsü, dünya genelinde 50 ila 100 milyon insanın ölümüne neden olmuştu.

Bu sayı 1. ve 2. dünya savaşlarında ölenlerden bile fazlaydı.



ŞEFFAFLIK ÇOK ÖNEMLİ

Şu anda Covid-19 vakası 3. dünya savaşı gibi... Adeta belirsiz bir düşmanla savaştayız.

Ekonomik dengeler ve sosyal yaşam yerle bir oluyor. En güçlü ülkeler bile salgınla mücadele konusunda çaresiz kalıyor.

Bir ülkenin gücünü temsil eden savunma sanayi ne kadar önemli ise şimdi sağlık sistemi daha da önemli hale geldi. Salgına böylesine hazırlıksız yakalanan ülkeler büyük bir sınav veriyor. Virüs Wuhan'da ilk ortaya çıktığında doktorlar susturulmayıp şeffaf bir şekilde halkla paylaşılsaydı, belki durum bu seviyeye gelmezdi. Üstelik Çin'in yeni yıl tatilinin olduğu bir dönemde...

Milyonlarca insanın seyahat etmesiyle virüs hızla yayıldı. Strateji, etik değerler ve şeffaflık çok önemli.



KORKU ALTINDA OLMAZ

Bu nedenle doktorların mesleğini yerine getirmesi için baskı ve korku altında olmadan çalışma yapması için Dünya Sağlık Örgütü doktorlara özel bir hak tanınması için düzenleme yapmalı.Yaşanan olaylar, sağlık sisteminde AR-GE, hastane, personel, eğitim, makine teçhizat, malzemeye çok yatırım yapılması gerektiğini ortaya çıkardı. Bundan sonra yeni salgınlara ve olasılıklara karşı daha çok çalışma yapılmalı.

Çünkü gelecekte daha büyük hastalıklar ortaya çıkacak nedeni ise küresel ısınma olacak. Öte yandan yıllardır şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadele sürecinde değeri anlaşıldı. Onların özlük haklarının iyileştirilmesi, ayrıcalıklı ve özerk bir statüye kavuşturulmaları için çalışmalar yapılmalıdır.



ÇIKARILACAK DERSLER

Ülkeler pandemi ile mücadele için bir dizi ekonomik paketler açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 milyar TL'lik 19 maddelik ekonomiye destek paketi ülkemizin sanayi, üretim ve istihdamın yara almaması adına çok önemli kararları kapsamaktadır. Devlet üzerine düşen görevi yerine getirirken, krizin sosyal ve ekonomik boyutunun öngörülerin üzerine çıkmaması için halkımızın da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeli ve 'evde kal' talimatına uymalıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediği gibi salgın küresel olsa da çözüm ulusaldır.

Ekonomik sorunlar elbet aşılır, her zaman bir çözüm bulunur. Bence önemli olan bu pandemi sonrası çıkarılacak derslerdir. Bu salgın yeni bir dünyanın formatını değiştirecektir.

Nasıl ki 1453 İstanbul'un Fethi ile Yeni Çağ, 1789 Fransız İhtilali ile Yakın Çağ başladıysa Covid-19 ile bir devir kapanıp yeni bir çağ başlayacaktır. Bence bu salgında topluma ve dünyaya en çok verilen ders "insani değerlerin" önemidir.

Maalesef tüm dünyada etik değerlerin yok olduğu, para hırsının insanların karakterini olumsuz etkilediği, insanların birçok kötü olayı görmezden geldiği, vicdansızlığın diz boyu olduğu günümüzde bu virüs umarım insanların silkelenmesi adına bir ders olur.