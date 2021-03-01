Pandemi, bütün sektörlerde ekonomik sıkıntılara yol açarken, en büyük yarayı turizm sektörü aldı. Özellikle oteller, acentalar, restaurantlar bu süreçte büyük sorunlar yaşadı.

Mart ayı ile birlikte, yeni normalleşme adımlarından birçok sektör esneklik bekliyor. Restaurantların açılmasını artık sadece işletmeciler değil, toplum da arzu ediyor.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, müşterilerin HES koduyla restoranlara kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜRES iş birliğiyle salgın önlemlerinin alındığını gösteren TSE Kovid-19 Güvenli İşletme Belgesi'ni alan restoranlara öncelik verilebilir" diyor.

Ayrıca "Bulaş riskini en aza indirmek için yemeiçme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini" vurguluyor.

Öte yandan seyahat acentaları, bu dönemde finansmana erişim noktasında büyük sıkıntı yaşadı.

Konunun uzmanı TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Pandemi sürecinde dünya genelinde en büyük zararı turizm sektörü görürken, sektörün lokomotifi konumundaki seyahat acentaları en çok etkilenen kesim oldu.

Seyahatlerin askıya alınması ve tüketicilerin iade talepleri, seyahat acentalarını bir anda nakit akışı açısından beklemedikleri sıkıntılarla baş başa bıraktı" değerlendirmesinde bulundu.



TURİZME DESTEK

Sektörün hareketlenmesi için yaklaşan turizm sezonu öncesinde Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında protokol imzalandı.

TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi ile seyahat acentalarının finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarla karşılanması amaçlanıyor. Seyahat acentalarına 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlanacak. Ayrıntılardan bazıları:

● Ticari faaliyetlerde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 95 bin TL'ye kadar Nakit İşletme Kredisi sunulacak.

● Azami 95 bin TL limitli ve azami 1 yıl vadeli TL Teminat Mektubu düzenlenmesi imkanı sunulacak.

● Paketten yararlanan acentalara, Halkbank dijital kanallarından ücretsiz EFT/Havale imkanı sağlanabilecek.



ÖĞRENCİLER HAZIR

Turizm sektörünün diğer tüm sektörlere kaldıraç görevi üstlendiği düşünüldüğünde, başka bazı destekler de sağlanabilir.

Sezonun 12 ayı aktif olacak şekilde özerk bir yasal düzenleme yapılabilir ve en büyük ihtiyaç olan personel desteği, SGK ve vergi desteği sağlanabilir.

Bu konuda sektör liderlerinin önerileri dikkate alınmalıdır.

Bunların dışında bir başka önemli konu ise okullarımızın durumudur.

Mart ayı ile birlikte normalleşme adımları kademeli olarak başlarken, gözler okullara çevrildi. Öğrenciler, hasretle okullarına kavuşmayı bekliyor. Yüz yüze sınavların başlayacağı ayın ikinci haftasında, okullarında sınava girmeyi umut eden öğrenciler bundan dolayı mutlu.

Pandemi sürecinde, eğitim ve öğrenimden uzak kalan çocuklarımızın psikolojilerinin olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

Ayrıca eğitimden uzak kalan bir neslin geleceği de problemli olabilir. Hiçbir eğitim modeli, yüz yüze eğitimin yerini tutamaz.

Bu nedenle yüz yüze eğitimin, tüm sınıflar için bir an evvel başlamasında büyük yarar vardır. Dileriz ki Mart, eğitimde "yeni normalleşme" ayı olur.