Türkiye'de 2021 yılının afete hazırlık yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle bu yıl ülke genelinde ciddi çalışmaların yapılması planlanıyor.

İçişleri Bakanlığı, 81 milyon vatandaşa afet eğitimi aldırmayı bu sayede Türkiye'de bir "Afet Refleksi" oluşturmayı hedefliyor.

Çünkü olası bir afet durumunda iletişim, koordinasyon, tıbbi müdahale, tahliye gibi konularda ilk 6 saatin çok önemli olduğu gerçeği ile bu süreci sağlıklı yürütmek ve soğukkanlı kalmak gerekiyor.

Çünkü afetler son dönemlerde daha da sık görülür oldu. Küresel iklim değişikliği ile birlikte bir yandan mevsimler değişirken diğer yandan görülmemiş doğal afetleri de yaşamaya başladık.

Mesela hafta içi Çeşme'de yaşanan hortum faciası hepimizi üzdü. Uzmanlar bundan sonra bu tür doğal afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekiyor.



SAĞLAM BİNALARIN ÖNEMİ ARTTI

Ülkemizde şüphesiz en çok görülen afet depremler. Depremin yıkıcı etkisini ortadan kaldıracak tek unsur ise dayanıklı binalardır, 7.4'lük 1999 Marmara depremi ve 6.6'luk İzmir depreminde binaların sağlamlığının önemi gözler önüne serilmiştir. Tecrübeler gösteriyor ki, gerçekten de deprem değil bina öldürüyor.

Bu nedenle ülkemizde güvenli binaların yapılarak, riskli binaların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Maddi konular başta olmak üzere malikler arasındaki anlaşmazlık gibi faktörler caydırıcı olabiliyor.

Ancak can güvenliği her şeyin üstünde gelmelidir.

2020 Elazığ depreminin 1. yıl dönümünde bir annenin iç çekişini izlemiştim. Kızını kaybeden anne "evimin hasarlı olduğunu bilseydim çadırda kalırdım yavrum yanımda olurdu" diyordu.

6306 sayılı kanun (kentsel dönüşüm) kapsamında devlet hak sahiplerine kentsel dönüşüme teşvik edici KDV indirimi, kredi limiti gibi imkanlar sunuyor.



OTOPARK UYGULAMASI UZATILSIN

Örneğin kredi kullanmak isteyen ev sahipleri için eskiden 125 bin TL olan kredi üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı.

Karar Resmi Gazetede yayınlandı.

Öte yandan yeni binalarda her daireye bir otopark yapılması zorunlu kılınıyor.

Ancak küçük parsellerde otopark yapılması imar durumları nedeniyle uygulamada sorun yaratıyor ve ciddi maliyet getiriyor.

Dolayısıyla bu etkenler de kentsel dönüşüme ket vuruyor. Bu nedenle sektör temsilcileri küçük parsellerde otopark yapılmamasını istiyor.

1 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya girmesi beklenen Otopark Yönetmeliği sahadaki sorunların Bakanlığa iletilmesi nedeniyle defalarca ertelenmiş son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Otopark Yönetmeliği 31.03.2021'e kadar uzatılmıştır.

Ancak inşaat sektörü bu sürenin 1 yıl daha uzatılmasını veya küçük parsellerde otopark zorunluluğunun ortadan kaldırılmasını istemektedir.

Diğer taraftan kentsel dönüşüm yapılan binalarda her apartman dilediği şekilde dış mekanı yaptırıyor.

Dönüşen binalara mahalle bazında bakıldığında, farklı görseller mimari açıdan hoş bir görüntü ortaya çıkartmıyor.

Bu konuda bir düzenleme yapılarak belirli standartlar belirlenebilir.