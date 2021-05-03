Teknoloji şirketleri en güçlü şirket olma özelliğini artırırken pandemi sürecinde de en kazançlı olma unvanlarını koruyor.

Teknolojinin tekelini oluşturan ABD'li şirketler Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook ve Microsoft, pandemide artan dijitalleşmenin etkisiyle 2021'in ilk üç ayında toplam gelirlerini yüzde 42 artışla 214,3 milyar dolardan 304,4 milyar dolara yükseltti.

Apple, Google (Alphabet), Amazon, Facebook ve Microsoft'un 2021'in ilk çeyreğinde elde ettikleri gelir pek çok ülkenin üç ayda ürettiği tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri olan gayri safi yurt içi hasıladan bile yüksek durumda. Gerçekten teknoloji şirketleri dünyayı kuşatıyor ve avucunun içine alıyor.



GENÇLER TEŞVİK EDİLMELİ

Bu rekor karları düşündükçe insan ülkesi için iç çekiyor.

"Türkiye dünyada teknolojinin gücü neden olmasın? diye sormadan edemiyor. Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu teknoloji alanında yenilikçi ve girişimci işler ortaya koyması şart. Bu konuda en önemli anahtarımız ise genç nüfus.

Genç nüfusun oranının fazla olmasını avantaja çevirebilirsek bu ülkemiz için çok büyük fırsat olur. Gençlerin teknoloji tüketiminden ziyade teknoloji üretebileceği, yazılım, kodlama, ar-ge, patent gibi alanlara özendirilmesi, yaratıcı fikirlerinin iş modellerine dönüştürülmesi konusunda el birliği ile desteklenmesi çok önemli.

Gençler istediği ve odaklandığı alanlarda inovatif çözümler geliştirebiliyor. Mesela dijital oyun sektöründe dünyada sesini duyuran ülkemiz pek çok teknoloji alanında da farklı başarılı işler ortaya koyabilir.

Yalnız teknoloji konusunda okur& yazarlığa ve cesarete ihtiyaçları var, aileler, okullar, STK, iş dünyası ve devletin teşviki önemli. Öte yandan teknoloji konusunda devletin önemli destekleri bulunuyor.

Bugün de yeni bir destek devreye giriyor. Hem yeni girişimciler hem KOBİ'ler için önemli bir destek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada, KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programı uygulayacaklarını duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını belirtti.

Mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayan Varank, yaklaşık 130 bin işletmenin bu programdan yararlanabileceğini belirtiyor.



TEKNOLOJİ ÜRETMELİYİZ

Teknoloji üretmek, teknoloji transferinden her daim avantajlı ve kalıcıdır. Teknoloji üretmek ve meyvesini toplamak zaman almaktadır. Bu nedenle sabırsız olunmakta ve geri adım atılmaktadır. Genç girişimcilerin gelecek hedeflerine ulaşması için sabırlı olması çok önemlidir. Oysa dünyanın teknoloji devlerinin başarı hikayelerine bakıldığında başlangıç döneminde hepsinin büyük zorluklar yaşadıkları bilinmektedir. Çünkü güzelliklere ve başarıya ulaşmanın yolu zorluklardan geçiyor. Türkiye'nin güçlü bir ülke olması için teknoloji sektöründe başarılı işler yapması kaçınılmazdır.

Pandemi döneminde fırsatlara odaklanarak rota çizersek pandemi sonrasında güçlü bir konuma ulaşabiliriz. Bu bizim elimizdedir. OECD verilerine göre pandemi döneminde G20 ülkeleri arasında, Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 ile beklentilerin altında büyüme kaydederken, G-20 ülkeleri arasında Çin ile birlikte yılı büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur. Bu bizim daha çok üretmemiz ve gelişmemiz için bir motivasyon olmalıdır.