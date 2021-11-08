Küresel e-ticaret her geçen gün hızla büyüyor. Pandemi süreciyle çok daha ivme kazanan e-ticaret geleceğin en önemli yükselen sektörleri arasında yer alırken global ölçekte çok büyük pazar barındırıyor. Verilere göre dünya çapında perakende e-ticaret satışları 2019 yılında 3.53 trilyon, 2020 yılında 4.3 trilyon dolar oldu. E-perakende gelirlerinin ise 2022 yılında 6.54 trilyon dolar olacağı öngörülmektedir. E-ticaret kategorilerinin başında giyim, ayakkabı, tüketici elektroniği, güzellik ve bakım ürünleri yer alıyor ve toplam sınır ötesi e-ticaret içinde % 60'a yakın bir paya sahip bulunuyor.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile Deloitte Digital işbirliğiyle hazırlanan TÜBİSAD Ekonominin Dönüştürücü Gücü, E-Ticaret Etki Analizi 2020 raporu, Kovid-19 etkisiyle e-ticaret harcamalarının yüzde 45 arttığına işaret ediyor.



Raporda yerel işletmelerin e-ticaret harcamasının 216 milyar TL, toplam 1.9 milyon çalışan, Türkiye'de toplam vergiye katkısının 56 milyar TL, Türkiye bölgesel gayrisafi katma değerine oranı yüzde 5,6, toplam gayri safi katma değer katkısı 253 milyar TL ve e-ticaret destekli istihdamın Türkiye istihdamına oranı % 7,2 olduğu belirtiliyor. İnternet kullanımındaki artış, yasal altyapıların olması, müşteri memnuniyetini karşılaması, teknolojinin avantajları gibi etkenler e-ticaret hacmini hızla büyütürken, eşgüdümlü sektörlerin de gelişmesine katkı sağlıyor.

Örneğin teknoloji ve lojistik sektörü gibi.



GÜVENLİ SİTELER

E-ticaret, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında kanuna bağlı olarak yürütülüyor.

Dolayısıyla girişimcilerin başta hukuki süreçlere, KVKK'na, ödeme güvenliğine, lojistik ve müşteri memnuniyetine odaklı çalışma prensiplerini taşıması gerekiyor.



Tüketicilerin güvenini kazanan sitelerin ticareti potansiyeli artıyor. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) yürüttüğü ve tek yetkili olan TOBB'un Güven Damgası uygulaması ile e-ticaret sitelerini akredite ediyor.

Gerekli koşulları sağlayan e-ticaret siteleri aldıkları bu Güven Damgası ile ticari gücünü artırıyor.



E- TİCARET HACMİ

"Asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret" olarak tanımlanan Güven Damgası; e-ticaret sektörünü büyütmeyi, tüketicilerde daha güvenli bir mecra yaratmayı ve gelen şikâyetlerle sektörün ortak sorunlarını saptamayı hedefliyor. www. guvendamgasi.org. tr üzerinden yapılan işlemler 30 gün içinde sonuçlanıyor.



Sarar, Gittigidiyor, Pegasus, Hepsiburada, Arçelik, Sahibinden.com, Trendyol, ModaSelvim gibi Türkiye'de 67 e-ticaret sitesi Güven Damgası alırken bu kuruluşlar www.guvendamgasi. org.tr adresinde yayınlanıyor. 2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 75.6'lık artışla 161 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Aynı dönemde e-ticaretin genel ticarete oranı ise % 17.6 olmuştu.



Tüketicilerin yoğun ilgisiyle e-ticaret hacminin büyümesinde Güven Damgası uygulaması önemli bir rol oynuyor. Diğer taraftan e-ticaret işlemlerini kayıt altına almayı, istatistik toplamayı ve doğru eticaret politikaları üretmeyi amaçlayan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS), sistemi satıcılara ve tüketicilere yeni bir kontrol alanı sunan önemli bir platformdur. Kayıt dışılığı önlemeyi amaçlayan ETBİS sayesinde e-ticaret firmaları hakkında bilgi edinmek artık çok kolay.



Her 5 kişiden 4'ünün internet kullanıcısı olduğu günümüzde, dünyada ve ülkemizde çok büyük pazar barındıran e-ticarete yönelmek girişimciler için fırsattır.