Yeni Kabine ile beklentiler yükseldi

Ülkemiz "Türkiye'nin Yüzyılı" vizyonu ile yeni bir sayfa açıyor.

Bu kez her zamankinden farklı bir sinerji var, hedefler ve projeler dikkat çekiyor. Ne de olsa Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir Türkiye hepimizin hayali. Bunun için çok çalışmak, atalarımızın emanetlerine sahip çıkmak ise her Türk Evladının asli görevi...

Ülkemizin bir eşikten geçtiğini, güçlü fırsatlar taşıdığını, dünyanın en iyi insan kaynağını en yetenekli ehil kişilere sahip olduğunu sıklıkla köşemde vurguluyorum. İnançla, azimle, strateji ile, planlı disiplinli ve akılcı çalışmalar ile 'Yüzyılın Türkiyesi'ni yapabiliriz.



LİYAKAT VE VİZYON

Başkan Erdoğan yeni kabine üyelerini açıkladı. Öncelikle her bir bürokratımıza başarı dolu çalışmalar diliyorum. Tarihimizden atalarımızdan güç alarak, geleceğin dünyasına uyumlu, çağın gerekliliklerine göre çalışmalar yapan, öncü, yenilikçi, modern bir Türkiye'de refah ve huzur içinde yaşamayı A'dan Z'ye tüm halkımız istiyor. Başkan Erdoğan'ın seçtiği kabine üyelerine bakıldığında tecrübeli, alanında uzman, camiasında ise her biri saygın kişiler. Kurdukları liyakatlı, ehil, vizyonist, üretme ve iz bırakma amacıyla çalışan ekip arkadaşları sayesinde hedeflere ulaşmak kolay olacaktır. İşe uygun kişileri seçmek liderlerin başarısını garantilemektedir.

Siyasetin; bir ülkenin kaderini belirleyen, sosyolojik ve ekonomik düzene yön veren bir organ olduğu bilincine sahip olarak çalışmak çok mühim.

Yeni kabine ile gelelim kamuoyunun beklentilerine. Malum gündemimiz ekonomi.

Deneyimli ve uluslar arası camiada adından söz edilen Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenmesi sevindirdi. Halk enflasyonun düşmesini, alım gücünün artmasını, özellikle gıda-barınma ihtiyaçlarına çözüm getirilmesini istiyor. Öte yandan iş dünyası kur artışı ile yaşanan hammadde fiyatlarındaki yükselişin önlenmesini, tedarik zincirindeki sorunların aşılmasını, arz- talep dengesini, üretimin artmasını bekliyor. Ayrıca reel sektör krediye erişimde daha fazla kolaylık istiyor.



ETLE TIRNAK İLİŞKİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, gençliğinin enerjisi ve vizyonu ile güzel çalışmalar yapacaktır. Kendisini yıllar evvel ilk kez Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde dinlemiş, sunumundan etkilenmiştim.

21. yüzyılda dijitalleşmenin önem kazandığı, tüm sektörlerin teknolojiye entegre olduğu, her işin kökünde teknolojinin etle tırnak ilişkisi içinde olması, teknolojide lider olan ülkelerin "dünyanın da lideri olduğu" gerçeğinden yola çıkarak ülkemizin teknolojide çok daha gelişmesi gerekecektir. Fırsat büyük, teknoloji üreticisi yani genç nüfus yüksek. Teknoloji tüketen değil, her alanda teknoloji üreten bir ülke olacağımıza inancım tam. Gençlere yatırım, eğitim ve tüm sektör ve girişimciler için teknoloji teşviklerinin artması, hızlı teknoloji üretmek noktasında hızlı sonuçlar doğuracak, katma değer artacaktır.



ÇİFTÇİ AİLENİN EVLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da deneyimli isimlerden.

Milli ekonominin temelini tarımın oluşturduğu düşünüldüğünde, bir fidenin tohumdan sofraya gelmesi sebzeye dönüşmesi kadar tarımda sonuçlar yavaş ilerlemektedir. Çiftçi bir ailenin evladı olarak tarımda iyileşmeyi artıracağını düşünüyorum.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Dinç'in de alanında uzman olmasından ötürü beklenti yüksektir. Bir eğitmen olarak eğitimin en önemli bakanlık olduğuna inanıyorum. Her şeyden önce ezberci değil muhakeme temelli bir eğitim sistemine ihtiyaç var. Öğretmenlerin aşkla işini yaptığı, gençlerin motivasyonun ve üretkenliğinin yükseldiği, beyin göçünün önlendiği sistemler öncelikli alanlardır. Ülkemizin dünyaya model bir ülke olmasının tek yolu "eğitimdir".

Atatürk'ün dediği gibi "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder."

