Teknoekonomik atılımlar yapay zeka ile mümkün

İçinde bulunduğumuz dijital çağda Yapay Zeka alanında yenilikler çok hızlı ilerliyor. YP destekli sistemlerin gelişmesi; üretim süreçleri, iş modelleri, mesleki değişimler, tüketici davranışları, kurumsal yapılardaki inovasyonlar radikal değişimler yaratıyor. Artık dünyanın stratejisi "yapay zeka" odaklı diyebiliriz. Yapay zekanın tüm sektörlere uyarlanması, devrimler yaratması, hayatı kolaylaştıran imkanlar sunması, ekonominin geleceğini belirleyecek olması nedeniyle gelişmiş ülkeler bu alana yatırımı her geçen gün artırıyor. Çünkü bu alanda güçlü olmak, "dünyada güç ve söz sahibi olmak" demek. Araştırmalara göre Yapay Zeka alanının 2030 yılına kadar küresel ekonomide 15 trilyon dolar civarında katkı yaparak büyümesi öngörülüyor. Çin, ABD, İsrail, Japonya, Hindistan, Almanya, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Meksika, İngiltere ve Kanada gibi birçok ülke stratejilerini geliştiriyor ve bu alanda eğitime ciddi yatırım yapıyor. Bu ülkelerin ortak özellikleri var, mesela ABD, Çin, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya; yatırımları artırmayı sürdürürken, kaynaklarını açık sunarak uygulama alanlarını genişletmeyi AR-GE kapasitesini genişletmek ve YZ kullanan iş gücünü etkinleştirmeyi öncelikli hedefler arasında belirlemiş durumda.



ÖNCELİKLİ HEDEFLER ARASINDA

Strateji Belgesi yayınlayan ülkelerin ortak özelliği "İnsan odaklılık ve etik ilkelerin geliştirilmesi", "uluslararası iş birliğinin gerekliliği", "5G, fiber ağlar, yüksek başarımlı hesaplama tesisleri ve veri merkezleri ile açık kaynak yazılım kütüphaneleri gibi dijital altyapıların yaygınlaştırılması ve bu yöndeki mali teşvikleri" taahhüt etmektedir. Ortak değerlerin yanı sıra hedeflerini dünyaya duyurmak istemektedir. Bunlara birkaç ülkeyi örnek gösterecek olursak; ABD'nin hedefi bu alanda küresel liderliğini devam ettirmek.

Çin, "Dünya Lideri" olmak için 2030'a kadar çekirdek YZ endüstrisinin değerinin 140 milyar dolar ve YZ endüstrisinin değerinin 1,4 trilyon dolar olmasını hedefliyor. Güney Kore dünyanın önde gelen YZ ülkelerinden biri olmak için yatırım yaptığı sektörleri otonom otomobiller, akıllı fabrikalar, dronlar, akıllı altyapıya ve yeşil enerjiye sahip akıllı şehirler olarak belirlemiştir.



TÜRKİYE'NİN İLK 20 HEDEFİ

Ülkemiz 2021- 2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ile bu alanında ciddi çalışmalar yapmaya hazırlanıyor. Zaten dünyada ilkleri başaran bir milletiz. Örneğin dünyada ilk kez Sibernetiğin kurucusu El-Cezeri'dir.

Yapay zekada ilk adım Cahit Arf tarafından yapılmıştır. 1959 da "Makineler Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" konulu çalışması ile dünyaya model olmuştur. Savunma sanayii alanında nasıl ki dünyada söz sahibi isek, YZ alanında da Türkiye ilk 20 hedefini pekala başarabileceğine şüphe yoktur.

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