Kırılgan dengeden stratejik dönüşüme

Küresel ekonomi son haftada bir kez daha jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yön aradı. Orta Doğu'da ortaya çıkan geçici ateşkes, piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama sağlarken; enerji fiyatları, enflasyon dinamikleri ve merkez bankalarının politika seçenekleri arasındaki hassas denge, yatırımcı davranışlarını belirlemeye devam ediyor. ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes, çatışmaların kontrol altına alınabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu gelişme, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesine katkı sağladı. Taraflar arasında diplomatik temasların başlaması beklenirken, sürecin kalıcılığına ilişkin belirsizlikler piyasalarda temkinli bir iyimserlik yaratıyor. Nitekim olası bir anlaşmazlık durumunda askeri seçeneklerin yeniden gündeme gelebileceğine yönelik açıklamalar, jeopolitik risklerin henüz tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

KÜRESEL RİSK ALGISI

Enerji cephesinde yaşanan dalgalanma, küresel risk algısının en hızlı fiyatlandığı alan olarak öne çıkıyor. Ateşkes süreciyle birlikte Hürmüz Boğazı'nda arz kesintisi riskinin azalacağı beklentisi, petrol fiyatlarında sert bir geri çekilmeye neden oldu. Bu gelişme, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler açısından kısa vadede olumlu bir tablo oluşturuyor. Nitekim petrol fiyatlarındaki düşüş; akaryakıt maliyetleri üzerinden enflasyon baskısını sınırlarken kısmi olarak üretim maliyetleri üzerinde de rahatlatıcı bir etki yaratıyor. Ancak burada asıl belirleyici olan, bu rahatlamanın nasıl yönetileceğidir. Çünkü küresel ekonomide kalıcı avantajlar, kriz anlarında alınan doğru pozisyonlarla inşa edilir. Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'ye kısa vadeli bir nefes aldırıyor. Fakat enerji bağımlılığını azaltan yatırımlarla ve sanayide verimliliği artıran adımlarla desteklenmezse, fiyatlar yeniden yükseldiğinde ekonomi aynı kırılgan döngüye geri dönecektir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın verileri, enerji piyasalarında arz risklerinin sürdüğünü ve fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini ortaya koyuyor. Öte yandan ABD'den gelen makroekonomik veriler dengeli ancak hassas bir görünümü işaret ediyor. Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi piyasalara kısa vadeli bir rahatlama sağlarken, aylık bazda yüksek artış eğilimi ise fiyat baskılarının devam ettiğini gösteriyor.

ÇOK KATMANLI YAPI

Çekirdek enflasyon ve kişisel tüketim harcamaları verileri, talep tarafındaki direncin sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo, FED açısından politika alanını daha karmaşık hale getiriyor. FED toplantılarında hem faiz indirimi hem de faiz artırımı ihtimallerinin aynı anda gündemde olması, küresel belirsizliğin ulaştığı noktanın en net göstergesi. IMF ve OECD raporlarında da vurgulandığı üzere, mevcut dönemin en belirgin özelliği; jeopolitik riskler, enflasyon baskısı ve büyüme yavaşlamasının aynı anda yönetilmesini gerektiren çok katmanlı bir ekonomik yapı. Bu durum, klasik para politikası reflekslerinin ötesinde, daha esnek ve çok boyutlu karar mekanizmalarını zorunlu kılıyor. Bu süreçte dolar ve altın arasındaki denge yeniden dikkat çekiyor. Dolar endeksindeki gerileme, altına yönelimi artırırken; yatırımcıların güvenli liman arayışı güç kazanıyor. Altının yükselişi, finansal bir tercih olmanın ötesinde, küresel risk algısının güçlü bir göstergesi olarak okunmalı. Diğer taraftan ABD borsalarındaki yükseliş ilk bakışta olumlu bir tablo sunsa da, bu hareketin arkasında beklenti yönetimi ve likidite etkisi bulunuyor.

AYRIŞMA DERİNLEŞİYOR

Tüketici güven endeksinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi, reel ekonomi ile finansal piyasalar arasındaki ayrışmanın derinleştiğine işaret ediyor. Avrupa tarafında ise enerji maliyetlerine ilişkin belirsizlikler ana risk başlığı olmayı sürdürüyor. Özellikle sanayi üretimi ve rekabet gücü açısından enerji fiyatları, Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, küresel ekonominin görüldüğü gibi tek bir veriyle değil, birbirine bağlı çok sayıda risk unsurunun etkileşimiyle şekillendiğini gösteriyor. Jeopolitik gelişmeler, enerji piyasaları ve merkez bankası politikaları iç içe geçmiş bir yapı oluşturuyor. Tam da bu noktada, Türkiye'nin pozisyonu kritik bir eşikte bulunuyor. Türkiye açısından bu tablo; dikkatli yönetilmesi gereken riskler kadar, stratejik hamlelerle değerlendirilebilecek fırsatlar da barındırıyor. Enerji bağımlılığını azaltan, üretim yapısını güçlendiren ve finansal istikrarı destekleyen politikalar, bu dönemde belirleyici olacaktır. Yeni dönemin en net mesajı çok açık: Belirsizlik artık geçici bir dalgalanma değil, ekonomik sistemin kalıcı bir gerçeği.