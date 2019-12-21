Dünyada mizah kültürü denince İtalyanlar, Fransızlar ve Türkler ön planda tutuluyor.

Gerçekten fıkra yönünden geniş bir yelpazeye, komedi üstatlarına sahibiz.

Kimi zaman olaylar bize fıkra yönünden yardımcı olur, kimi zaman da yaratıcılığımız devreye girer. İyi haftalar dileğiyle.



Ters adam yapacağını yaptı

Adamın biri kafeye gelir ve bir kola içer. Garson hesabı almaya geldiğinde borcunu sorar. Kola fiyatının 26 lira olduğunu öğrenir ve yirmi altı tane bir liralık demir parayı üst üste dizer. Garson tam parayı alacakken, bir vuruşta hepsini yere saçar. Bir şey diyemeyen garson içinden söylene söylene paraları toplamaya başlar. Ertesi gün aynı adam, aynı garsondan bir kola ister. Hesabı öderken aynı şekilde yirmi altı tane bir liralık demir parayı üst üste dizer. Garson tam parayı alacakken, yine bir vuruşta hepsini yere saçar. Garson çok sinirlenir fakat bir şey diyemez ve paraları toplamaya başlar. Bir sonraki gün aynı adam kafeye tekrar gelir ve yine bir kola içer. Fiyatı sorar garsona. Neler olacağını iyi bilen garson bezgin bir şekilde 26 lira diye cevap verir. O da ne? Adam cebinden bir elli liralık çıkarıp uzatır garsona. Garson büyük bir keyifle yirmi dört tane bir lirayı üst üste dizer ve tam adam alacakken öncekilerden çok daha kuvvetli bir vuruşla paraları kafenin içine saçar. Adam hiç istifini bozmaz. Cebinden iki tane daha bir liralık çıkarıp atar diğer paraların arasına: - Boş ver... Bir kola daha ver sen bana...



Ama ona yakışıyor

Nasreddin Hoca camide cemaate vaaz veriyordu. -Ey cemaat, karınıza, kızınıza sahip çıkın, çok açık saçık giyiniyorlar, olmaaaz" der.

Cemaatten biri karşı çıkacak olur, "İyi de hoca senin kız da açık giyiniyor" diyecek olur.

Hocadan cevap:

"Ama Allah var, yıkışıyor da yani..."



Aileye yaraşır evlat doğmuş

Dünyanın en azılı kadın ve erkek hırsızları hayatlarını birleştirmeye karar vermişler, evlenmişler, bir de erkek çocukları olmuş. Ama çocuğun sol el parmakları yumruk yapmışçasına kapalı.

Parmakları aralayıp eli açmışlar, bir de ne görsünler; avucun içinde doğumu yaptıran ebenin yüzüğü duruyor



Plakasını aldım sorun yok

Temel evde oturuyor, gazete okuyormuş.

Dursun telaşla kapıdan içeri girer, "Koş Temel senin arabayı çaliyler galiba" der. Temel koşar ama hırsız arabayı hareketlendirmiş, kaçıyordur. Yetişemez eve geri döner. Dursun sorar, "Ne yaptın yakaladın mı?

Temel son derece sakindir, "Yakalayamadum ama plakasını aldım, bir yere kaçamaz...."



Meğer sağır olan Temel'miş

Temel kulak-burun-boğaz doktoruna gitmiş, "Bizim Fadime'nin kulakları ağır işitiyor, duymuyor galiba" der. Doktor, "Peki test yapalım. Git ona uzaktan bir şey söyle, duymazsa 5 adım daha yaklaş tekrarla. Duymazsa yine 5 adım" der. Temel eve gider, Fadime mutfakta yemek pişiriyordur. Doktorun dediği gibi uzaktan ne pişirdiğini sorar, cevap alamayınca 5'er metre yaklaşarak sormaya devam eder. Fadime sonunda dönerek büyük tepkiyle, "Temel! Sağır mısın, deminden beri 4'ncü kez "hamsili pilav" diyorum, duymuyorsun.



Ağır yükten kurtuluş

Temel, kaynanası ile birlikte İstanbul'a giderken bindikleri gemi yolda fırtınaya tutulmuş ve batmak üzere imiş. Kaptan anons yaparak yolcuların ağır eşyalarını denize atmalarını istemiş. Temel bu anons üzerine kaynanasını denize atmış, bunu gören kaptan sormuş:

-Kadını niye denize attın?

Temel yanıt vermiş:

-Benim en ağır yüküm oydu.



General'e selam yakışır

Temel askere gitmiş, murfakta çalışmaya başlamış. Mutfağa her girdiğinde buzdolabına selam veriyormuş. Birgün komutanı sormuş: -Niye buz dolabına selam veriyorsun?

Temel yanıt vermiş: -General Electric yazıyor komutanım.



Öldüğünden emin olmuş

İki arkadaş birlikte ava çıkmışlar. Birisi tüfeği tavşana doğrulturken namluyu kaydırmış arkadaşını vurmuş. Telaşla dostu doktoru aramış, "Ben ne yaptım, galiba yanlışlıkla arkadaşımı öldürdüm. Ne yapmalıyım şimdi ?"diye sorar. Doktor, "Sakin ol, öldüğünden emin ol, bak bekliyorum"cevabını verir. Ve bir tüfek sesi daha duyulur. Ahizenin öteki ucundaki adam, "Bu sefer kesinlikle öldü. Ne yapmam gerek şimdi" der.









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