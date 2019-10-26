Bornova Belediyesi’nin kadın bando ekibi Bando Rio, kurulalı daha 1 yıl olmasına rağmen İzmir ve çevre illerdeki etkinliklerin aranan yüzü oldu. Orkestra, 20-29 yaş arası 10 kadın müzisyenden oluşuyor

İzmir Bornova Belediyesi'nin kadın bando ekibi Bando Rio, kurulalı daha 1 yıl olmasına rağmen İzmir ve çevre illerdeki etkinliklerin aranan yüzü oldu. Davetler ya da belediyenin ayarladığı programlar üzerine katıldıkları organizasyonları rengarenk bir karnavala dönüştüren kadınlar bandosu, İzmir'de tek olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin de en kalabalık kadın bandosu olan Bando Rio, 20-29 yaş arası 10 kadın müzisyenden oluşuyor. Korno, üç klarnet, trombon, iki yan flüt, trompet, trampet ve davuldan oluşan orkestranın kurucusu ise Hülya Gül.





GÖRSEL BİR ŞÖLEN



Bornova Belediyesi'nde seramik öğretmenliği yapan Hülya Gül, bir Balkan kadın müzisyen grubunun performansını izledikten sonra "Neden İzmir'in de bir kadın bando grubu yok" diye düşünüp ekibi topluyor. Ekip sadece müzik yapmıyor, giydikleri kostümlerle gittikleri her etkinlik bir görsel şova dönüşüyor. Bando ekibinin kurucusu Hülya Gül; organizasyoları ayarlıyor, kostüm tasarımcısı arkadaşı Barış Karaca ise kostüm tasarımını üstleniyor. Katıldıkları her etkinlikte günün anlamına uygun kıyafetler giyen ekip, ara sıra gerçekleştirdikleri dans şovlarıyla da katılımcılara eğlence ve bol sürprizli saatler yaşatıyor.



ADETA KARNAVAL HAVASINDA

Dünyada festival ve karnavalların çok görkemli kutlandığını ama Türkiye'de işin bu kısmının biraz zayıf kaldığını söyleyen Hülya Gül, "Biz de dünyanın en ünlü karnavalı Rio'ya bir selam çakarak bu ismi koyduk. Etkinlikler karnaval havasında gelişsin, tematik tasarımlarla renklensin istedik. Günün anlam ve önemine uygun tematik kostümlerle sahne almayı planlayan bir müzik topluluğu olduk. Ağustos 2018 itibariyle kurulum ve repertuvar hazırlıklarına başladık ve bugüne geldik" diyor.



ÇOK BEĞENİLDİLER, DAVET YAĞDI



Ekibin ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde yer aldığını söyleyen Hülya Gül, "8 Mart için kostümümüzün çizgileri 'Kadının savaşını' temsilen Amazon temasında ve renkleri daha yumuşak bir izlenim bırakması adına altın ve beyaz oldu. Ekip o kadar beğenildi ki şehir içi ve dışında birçok etkinliğe davet edildik" diye ekliyor.



REKLAM ÇALIŞMASI GÜNDEMDE



Bazı organizasyonlarda daha kalabalık bir ekip gerektiği için erkek müzisyenlerin de bandoda yer aldığını belirten Gül, "Festival için bize eşlik eden tematik kostümlü kortej ekibi hazırlayıp onlarla birlikte de yürüdük, içimize gizlenmiş dansçılarla şov yaptığımız performanslarımız da oldu. Bando Rio her türlü sürprize gebe" şeklinde konuşuyor. Bir reklam çalışmasında da yer alacaklarını söyleyen Gül, "İzmirliler, pek yakında İzmir'in pek çok farklı noktasında şirketleri temsil eden organizasyonlar yaparken bizi görecek" diyor.



KİMSESİZ ÇOCUKLARA ÖZEL PROJE



Kimsesiz çocuklar için de bir proje tasarlayan Hülya Gül, onlara özel bir balo düzenlemeyi hedefliyor. Gül şöyle diyor: Kimsesiz çocuklarla bir Cinderella balo gecesi düzenlemek istiyoruz. Bando Rio ve baloya katılan tüm kızlar Cinderella, erkekler ise prens kostümü giyecek. Çocuklara bir geceliğine de olsa bir masalın kahramanı olabilme umudunu yaşatmak istiyorum. Çünkü hayal edebilmelerini sağlarsak, inanabilirler.