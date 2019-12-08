Artık bir sosyal medya Türkçesinden bahsedebiliriz. Ünlü harfleri mümkün olduğunca az kullanan, ne haber diyeceğine nbr? Selam diyeceğine slm diyen bir gençliğimiz var, maalesef.

Hız çağında, her şeyden, kavramlardan bile tasarruf ediliyor. Tabii bu durum, anlamları da yitirmemize neden oluyor. Artık duygularımızı kısaca ifade edebilmek için emoji denen jest ve mimik sembolleri var.

Bunlara öylesine alıştık ki, sonuna gülücük konmayan bir şaka, alaycılık kabul edilip insanları küstürebiliyor. Neredeyse noktalama işaretlerinin yerini emojiler aldı desek, yalan olmayacak. Tabii bu mecranın da kendine göre jargonları çıkıyor ortaya.

Örneğin, heşteg işareti. Heşteg işareti, bir konu başlığı belirtiyor. Bir heşteg koyup yanına tbt yazarsanız ne anlama geliyor? Tbt, İngilizce throwbackthursda y(tırovbektörzdey) sözcüğünün kısaltması.

Karşılığını aramayın, dilimizde öyle bir kavram yok. Bu kavram, geçmişteki perşembelerden biri diye çevrilebilir, çok zorlasak. Yine de bir şey ifade etmiyor, öyle değil mi? Burada maksat şu. Geçmişten bir perşembe günü çektiğimiz bir fotoğrafı paylaşıp nostalji rüzgarı estirmek ve birilerinin "Ayol hiç yaşlanmamışsın.

Yıllara meydan okuyorsun maşallah" demesi. Böyle bir internet modası. Şimdilerde bunun Türkçesini de üretmişler ki bizce gayet hoş ve uygun: Hgg. Bu ne mi demek? Hey gidi günler. Oldu mu?

Olmaz mı?



KASMAK AMA NEYİ?

Kasmak fiili, dilimizde zorlamak, gerdirmek gibi anlamlara sahip. İnternet jargonunda kasmak, kasmak anlamlarını da zorluyor. Hemen her konuda bol bol kullanılıyor. Çevrimiçi bilgisayar oyunu oynayan gençler, bir yandan da kulaklıkla takım arkadaşlarıyla konuşuyorlar.

Oyunda, yaşayan ölüleri öldürmeye çalışıyorlar.

Ölüleri öldürmek sözünün zaten zorlama olduğunu kabul ederek o kısmı geçelim. Birbirlerine "zombi kasmak"tan bahsediyorlar. Burada kullanılan kasmak deyimi, öldürme fiilinin karşılığını tutuyor.

Sosyal medyada takipçi edinmek, günümüzün varlık sebeplerinden biri olarak kabul ediliyor. Yani neredeyse ne kadar takipçiniz varsa o kadar varsınız siz de...

Bu durumda takipçi edinmek, zorlanması gereken bir duruma dönüşüyor. Bu işin adı mı ne? Takipçi kasmak.

Yine sosyal medya, gençlerin fikirlerini özgürce, ama bazen de hadsizce dile getirdikleri bir alana dönüştü. Gündemdeki bir konu üzerine duyarlılık gösterip gençlerin sözüm ona eğlencesini bozan biri, hemen sanal linçe uğruyor. Ona şöyle sesleniyorlar: "Şimdi duyar kasma bize!" Duyar kasmak, duyarlı görünmeye çalışmak anlamında, aşağılayıcı bir deyime dönüşüyor. Acaba şimdi biz de bu programı yaparak, dil üzerine duyarlılık mı göstermiş, yoksa duyar kasmış mı oluyoruz sizce?