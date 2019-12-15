Eğer köşe yazarınız bir spiker ise, arada sırada da olsa, onun mesleğinin nimetlerinden faydalanmalısınız bence... Gündelik dilde, pek çok sözcüğü yanlış kullanıyoruz. Hatta bunlar o kadar yaygın ki, bazılarımız doğrusunun böyle olduğundan nerdeyse emin gibi. Bu bölümümüzde bu sözcüklerin hem yaygın yanlış sesletimlerini, hem de doğrusunu vereceğiz. Bazı sözcükler, sanılanın aksine uzun değil, kısa okunmalı. Bazıları ise kısa değil, uzun okunmalı. Örneğin:
Maakam değil, Makam
Tuvaaalet değil, Tuvalet
Böörek değil, Börek
Naasip değil, Nasip
Raaakip değil, Rakip
Merhaamet değil, Merhamet
Miizah değil, Mizah
Nema değil, uzun okuyarak, Nemaa
Ağırbaşlılık anlamındaki vakar sözcüğünden sıfat yaparak vaaakur değil, u harfini uzun okuyarak, Vakuuur
A harfini uzun okuyarak Zaaahire değil, i harfini uzun okuyarak Zahiiiire
Önermek anlamında: Saalık vermek değil, salık vermek
Kulağa tuhaf gelse de; menü değil, Mönü
Maroton değil, Maraton
Mikrafon değil, Mikrofon
Muhattap değil, Muhaatap
Pancur değil, Panjur
Pardesü değil, Pardösü
Poaça ya da pohaça değil, ğ ile, Poğaça
Proğram değil, program Propoganda değil,
propaganda Provakatör değil, provokatör
Çift K ile rakkam değil, tek K ile rakam
Sahlep değil, salep
Sarmısak değil, sarımsak
Stajer değil, y harfini de kullanarak, stajyer
Süpriz değil, R'nin hakkını vererek, sürpriz
Şimdilik bu kadar. Arada sırada, böyle sürprizlere (süphazır değil) hazır olun.
İyi pazarlar..