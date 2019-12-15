Eğer köşe yazarınız bir spiker ise, arada sırada da olsa, onun mesleğinin nimetlerinden faydalanmalısınız bence... Gündelik dilde, pek çok sözcüğü yanlış kullanıyoruz. Hatta bunlar o kadar yaygın ki, bazılarımız doğrusunun böyle olduğundan nerdeyse emin gibi. Bu bölümümüzde bu sözcüklerin hem yaygın yanlış sesletimlerini, hem de doğrusunu vereceğiz. Bazı sözcükler, sanılanın aksine uzun değil, kısa okunmalı. Bazıları ise kısa değil, uzun okunmalı. Örneğin:



Maakam değil, Makam

Tuvaaalet değil, Tuvalet

Böörek değil, Börek

Naasip değil, Nasip

Raaakip değil, Rakip

Merhaamet değil, Merhamet

Miizah değil, Mizah

Nema değil, uzun okuyarak, Nemaa

Ağırbaşlılık anlamındaki vakar sözcüğünden sıfat yaparak vaaakur değil, u harfini uzun okuyarak, Vakuuur

A harfini uzun okuyarak Zaaahire değil, i harfini uzun okuyarak Zahiiiire

Önermek anlamında: Saalık vermek değil, salık vermek

Kulağa tuhaf gelse de; menü değil, Mönü

Maroton değil, Maraton

Mikrafon değil, Mikrofon

Muhattap değil, Muhaatap

Pancur değil, Panjur

Pardesü değil, Pardösü

Poaça ya da pohaça değil, ğ ile, Poğaça

Proğram değil, program Propoganda değil,

propaganda Provakatör değil, provokatör

Çift K ile rakkam değil, tek K ile rakam

Sahlep değil, salep

Sarmısak değil, sarımsak

Stajer değil, y harfini de kullanarak, stajyer

Süpriz değil, R'nin hakkını vererek, sürpriz

Şimdilik bu kadar. Arada sırada, böyle sürprizlere (süphazır değil) hazır olun.



İyi pazarlar..