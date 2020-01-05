Acenteler ağırlıklı olarak ekstra turlardan para kazanıyor ama bunları da piyasaya göre fahiş fiyatlarla satıyorlar. Tayland'a gitmeden önce dersinizi çalışın. Orada da bir araştırma yapıp fiyat alın, gerekirse acentenizle de ekstra turlar için pazarlık yapın. Mutlaka indirim alırsınız. Bazı ekstra turlar mutlaka alınmalı! Onlardan en önemlisi de Yüzen Çarşı turu. Bangkok'tan ayrılmadan en sevdiğimiz yer.

Buraya giderken yolda bir yandan da rehberimizden yine ilginç bilgiler dinledik. Tayland, orkide üretiminde ünlü bir ülke. Pek çok çeşidi var ve bize göre neredeyse papatya fiyatına! Bu yüzden Tay bir kadına orkide sunmak, hakaret sayılırmış...



VARSA YOKSA MEYVE

Otobüsten inince, sığ suda gidebilen uzun şaftlı motora sahip kanolarla kanallarda hızla giderek yüzen çarşıya ulaşıyorsunuz. Burada (bol pazarlık ederek) alışverişin keyfini çıkarın.

Kızarmış muz ve Hindistan cevizi dondurmasını mutlaka yeyin. Zaten burada çok da tatlı kültürü yok. Varsa yoksa meyve! Tropik meyveler artık bizde de biliniyor. Mango ve ananas burada çok lezzetli. Burada formül şu! Meyve dışarıdan ne kadar lezzetli görünüyorsa, içi bir o kadar lezzetsiz!

Bak Ejder meyvesine, dışı sanat eseri!

Sanırsın lezzet fışkıracak... Ama öyle değil işte. Göründüğü kadar tatlı değil. Yenir mi? Yenir. Durlian diye çok ilginç görünümlü bir meyve var, ama kokusu öyle iğrençmiş ki ülkede pek çok yerde durlian sokmanın büyük para cezası var. Yediğim en güzel meyvenin adını anımsayamadım ama içi beyaz sarımsak dişine benziyordu.

Zaten gayet de pahalı... Hindistan cevizinin ülkemize geleni kuru. Burada taze taze suyunu için ve kremsi yumuşak etini kaşıklayın.



FİL SAFARİSİ

Tayland, ama özellikle Pattaya, bir tatil şeridi olarak çok Türk görebileceğiniz bir bölge. Özellikle bayi toplantıları bu bölgede sık düzenleniyor. Ne de olsa Tayland çılgın eğlencelerin ülkesi... Pattaya yolunda iki tesise uğradık. Bunlardan birincisi, bir fil safari tesisi oldu.

Burada eğitimli fillerle yarım saat süren bir gezinti yaptık. Bu son derece güçlü ve zeki hayvanları binicilerin sadece ayaklarıyla nasıl idare ettiklerini gördük. Gerçi fillerin eğitim sürecinin acımasızlığıyla ilgili çok şey söylenir ama Tayland garip bir şekilde de sembolü fil olan ve bu hayvana kutsallık derecesinde değer atfeden bir kültür. Dişi için fil öldürmek, bu ülkede idamla cezalandırılabilecek suçlardan biri...



BOTANİK PARK

Million Year Stone Park, ilginç bir hayvanat bahçesi ve botanik parkı.

Sahibi, milyon yıllık taşlaşmış ağaçları ve volkanik kayaları çok hoş bir botanik park içinde sergiliyor. Ayrıca burada bizim gibi kaplanla fotoğraf çektirebilir, timsahları besleyebilirsiniz.

Bu arada, timsahları beslemekle kalmadım, onlarla beslendim de...

Tayland'da yapılan turistik bir yemek var, timsah çevirme... Meraktan onu tattım. Aç kalırsanız yiyebilirsiniz. Tadı köy tavuğuna benziyor (gezen timsah) biraz sert ama yenir. İyi haber bu.

Timsahın tadının tavuk gibi olması.

Ancak kötü haber de şu: timsah da sizin için aynı şeyi düşünüyor...

Pattaya, sahilden bizim Kuşadası'nı andırıyor ama gece hayatıyla meşhur. Ünlü Walking Street'te eğlenebilirsiniz. Ben pek eğlenemedim, zira birbirine karışan müzik yapan mekanlar bana gürültü kirliliği hissi veriyor. Size iyi eğlenceler.