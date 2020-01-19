Taktik hata 1: Yanlış kişiye ağırdan satmak 'Kız evi naz evi' derler, biliriz. Nazın bir kısmını da tolere etmeye alışkınız ama acaba yerinde mi yapılıyor? Kadınlar maalesef gözünde büyüttüğü kişiye kendilerini ağırdan satarken, sıradan buldukları kişilere daha kolay yaklaşıyor ve olduğu gibi davranıyor. Diyelim a kişisi, yani Ali'yi kızımız pek beğeniyor ve 'acaba Ali de beni beğenir mi?' şüphesini taşıyor. Ali'yi gelecek vaat eden, potansiyel eş adayı olarak görse de, ona layık olduğundan çok da emin değil... Bu durumda mantıklı olan, kızın Ali'ye daha mütevazı yaklaşması değil mi? Örneğin oldu da Ali ona yaklaştı, kendini naza çekmek yerine evet demesi değil mi? Ancak kızımız, mühimsediği Ali'ye -tam aksinemesafeli davranıyor, nazlanıyor. İyi de, Ali'nin beğenilen biri olmasının da bir sebebi var. Kapris yapıldığında, seçenekleri zaten fazla olan Ali omuz silkiyor, diğer adaya yöneliyor. Diğer yandan, b kişisi, ona da Bülent diyelim, kızımızın 'olsa da olur, olmasa da olur' diyeceği türden biri. Kızımız ona vakit geçirmek için yaklaşıyor. Boşta kalmamak için ilgileniyor. Şanslı olan Bülent, erkenden kızla flört etmeye başlıyor. Hele bir de ağzı laf yapan, ısrarcı biriyse, Ali kızın sadece hayallerinde kalıyor. Yani kendinizi ağırdan satacağınız kişiyi iyi seçmek bilgelik gerektirir. Taktik hata 2: 'Neden ben?' Sürekli sevilme açlığı içinde olan bir kadının yaptığı taktik hatalardan biri de, birlikte olmak için kur yapan bir erkeğe, ya da yeni beraber olduğu bir adama sorduğu 'Peki.. söyle bakalım, neden beni seçtin?' sorusudur. Aslında sözüm ona, bir mülakat sorusu gibi görünür bu soru. Oysa iş görüşmelerinde bu soru daha farklı sorulur: 'şirketimiz neden sizinle çalışsın?' gibi... 'Neden beni seçtin?' sorusunda erkeği, kadının güzelliklerini övmeye davet vardır kadın aklınca ama yanlış bir sorudur işte! Sorunun parantez içi şöyledir: 'onca seçeneğin vardı, neden beni tercih ettin? ' Yani erkeği seçen ve muktedir, kadını da pasif gösteren bir sorudur. Kadın, yalnızca övülme isteğini tatmin etmek için kendini edilgen kılar. Oysa doğru soru şöyle olacaktır: 'Sevgilim, beni arzulayan o kadar adam olduğu halde seni neden seçtiğimi bilmek ister misin?' Sizce hangi soru daha karizmatik duruyor?

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