Parmağımızın ucundaydı

Bir şarkıyı dinlemek için radyonun başında beklediğimiz, sevdiğimiz parçaları bir kasete doldurduğumuz günler vardı. Bugün milyonlarca şarkı cebimizde. Ama hiçbiri, üzerine adımızı yazdığımız o eski kaset kadar bize ait hissettiriyor mu? Kasetlerin kendine özgü bir sesi vardı. Teybe yerleştirirken duyulan o küçük tıkırtı, bant dönmeye başladığında gelen hafif uğultu ve bazen şarkının ortasında ortaya çıkan cızırtı... Bugün kusursuz ses kalitesinin peşinde koşarken, bir zamanlar müziğin bütün bu kusurlarıyla sevildiğini unutuyoruz. Kaset yalnızca bir müzik aracı değildi. Birinin sevdiği şarkıları yan yana getirmek, radyoda çalan parçayı yakalamak, en sevilen bölümü tekrar tekrar dinlemek demekti. Kimi kasetlerin üzerine sanatçının adı yazılırdı, kimilerinin üzerine yalnızca birkaç kelime. Bazılarının etiketi zamanla silinir, bazılarının kutusu kırılırdı. Ama içindeki şarkılar, sahibinin hafızasında yerini korurdu.

KASETİN İÇİNDEKİLER

Eskiden birine kaset hazırlamak, sıradan bir hediye vermekten biraz daha fazlasıydı. Şarkıları seçmek, hangi parçanın önce geleceğine karar vermek, kasetin süresini hesaplamak gerekirdi. Her şarkının bir anlamı, her sıralamanın bir nedeni olabilirdi. Doğrudan söyleyemediğimiz duyguları bazen bir şarkının içine saklardık. Kaseti verdiğimiz kişi, seçtiğimiz parçaların ne anlama geldiğini anlayacak mı diye düşünürdük. Bir şarkı, söylemeye cesaret edemediğimiz cümlenin yerine geçebilirdi. Kasetler, sinemanın hafızasında da önemli bir yer tuttu. Bazen bir karakterin geçmişine açılan kapı, bazen iki insan arasında kurulan görünmez bir bağ oldular. Guardians of the Galaxy serisinde Peter Quill'in annesinden kalan kasetler, müziğin insanı geçmişine nasıl bağlayabildiğinin unutulmaz örneklerinden biriydi. Kahraman, uzayın ortasında bile o şarkılarla dünyasına, çocukluğuna ve annesine tutunuyordu. Kasetçalar onun için yalnızca bir cihaz değildi; kaybettiği bir parçayı yanında taşımanın yoluydu. High Fidelity ise müzik seçimlerinin insanın karakteriyle nasıl iç içe geçtiğini gösteriyordu. Çünkü bazı insanlar için bir şarkıyı sevmek yetmezdi. O şarkının neden sevildiğini anlatmak, doğru sıraya koymak ve başkasına dinletmek de işin bir parçasıydı. Bu filmlerde kasetlerin anlamı, içlerindeki müzikten daha büyüktü. Bir dönemi, bir ilişkiyi ya da geri gelmeyecek bir zamanı temsil ediyorlardı. Kaset bitse bile taşıdığı hatıra bitmiyordu.

ATLAMAK BİLE SORUNDU

Kaset dinlemenin bugünkü dijital müzikten ayrılan bir başka tarafı da vardı: Her şey anında değiştirilemiyordu. Sevmediğiniz bir şarkıyı geçmek için ileri sarma tuşuna basar, bazen istediğiniz yeri bulana kadar uğraşırdınız. Bant dolanırsa kalemle geri sarmaya çalışırdınız. Kaset koparsa tamir etmeyi deneyenler bile vardı. Bütün bunlar bugün kulağa zahmetli geliyor. Oysa o zahmet, müzikle kurduğumuz ilişkiye de biçim veriyordu. Bir albümü baştan sona dinlemek, bir şarkıyı defalarca çevirmek, aynı parçayı günlerce dinlemek... Müziğin hayatımızda kapladığı alan daha belirgindi. Şimdi istediğimiz parçayı dinliyor, birkaç saniye sonra başka bir şarkıya geçiyoruz. Seçenekler çoğaldı, erişim kolaylaştı. Fakat bazen bir şarkının içinde kalmaya, onu sonuna kadar dinlemeye sabrımız yetmiyor. Belki sorun teknolojide değil. Belki de her şeyin ulaşılabilir olduğu bir dünyada, bir şeye bağlanmak için daha fazla neden arıyoruz. Bugün eski bir kaset kutusunu açtığınızda yalnızca şarkılarla karşılaşmazsınız. Bir dönemin kıyafetleri, arkadaşlıkları, ilk aşklar, uzun yolculuklar ve bir daha aynı şekilde yaşanmayacak günler de karşınıza çıkar. Belki de kasetlerin asıl kaybı, müziğin değişmesi değildi. Bir şarkıyı seçerken kendimizden bir parça bırakmayı biraz unutmuş olmamızdı. Çünkü bazen yıllar sonra yeniden dinlediğimiz şey, yalnızca bir şarkı değildir. O şarkıyı dinlediğimiz insan, olduğumuz kişi ve bir daha geri gelmeyecek zamandır.