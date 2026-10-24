Emekli artışı yüzde 10’u geçti

Yıl sonu yaklaşırken emeklilerin gözü enflasyon rakamlarında. Yapılan son anketlere göre 6 aylık oran yüzde 10'u geçecek. MİLYONLARIN ocak zammı için ipuçları artıyor. Hem emekliler hem de memurlar yıl sonunda oluşacak enflasyon rakamlarına göre artış alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5 toplu sözleşme zammı ve yüzde 7'nin üzerinde oluşacak enflasyon farkı alacaklar. Emeklilerin zam oranını, memurların ise enflasyon farkını gösterecek veriler için 2026'nın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verileri bekleniyor. Şu ana kadar bunun 3 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 5.57 çıktı. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verilerinin eklenmesiyle belirlenecek oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammını gösterecek. Bu oranın yüzde 7'yi aşan kısmı da memurların yüzde 5 olan ocak zammına eklenecek farkı ortaya koyacak.

TAHMİNLER YÜZDE 29.63

Veriler merakla beklenirken, Merkez Bankası'ndan yeni ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29.63 oldu. Bu tahmine göre, 2026 yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.08 olarak gerçekleşecek. Her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu tahmine göre ocak ayında yüzde 10.08 maaş artışıyla karşılaşabilecek. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 5 zamma ilaveten yüzde 2.88 fark alabilecek. Bu fark ile ocak zammı yüzde 8.02'yi bulacak.

KAÇ LİRA ALACAKLAR?

Halen 70 bin 224 lira olan en düşük memur maaşı, ocak zammı yüzde 8.02 olursa 75 bin 856 lirayı bulacak. Memur emeklilerinde de 31 bin 527 lira olan en düşük aylık, ocak ayında 34 bin 55 liraya ulaşacak. Ocak ayında ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylığın da artırılması gündeme gelecek. Bu uygulamaya yine başvurulur ve yüzde 10.08 artış yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 23 bin 552 liradan 25 bin 924 liraya yükselecek.