Akıllı telefon: 3000 ile 15000 lira arasındaki fiyatlarıyla, en azından sahiplerinden akıllı olduğunu kanıtlayan nesneler Amerikan Güreşi: İnsanı insana insanla dövdürme sanatı Arama motoru: 'Çok istiyorsa o arasın! ' Bilge: Bilgiyi sadece sırası gelene ve hak edene veren malumat bürokratı Caps: Modern zaman fıkrası Çok iyi kız: Size kız ayarlayacak arkadaşınıza sorduğunuz 'Güzel mi?' sorusunun otomatik yanıtı Dişisel Gelişim: Eşi/sevgilisi kişisel gelişim kurslarına avuçla para döken adamların, eve geldiklerinde kadınları tarafından maruz bırakıldığı olaylar dizisi Duyar Kasmak: Gereksiz hassasiyet göstermenin ergencesi Eyeliner: Zengin ve güzel arkadaş gibidir. Çekilmesi zordur.

Fenomen: İşi sadece ünlü olmak olan internet şeysi Filipinli : Zengin çocuk dadısı Hacımemiş Sokak: Alaçatı Upgrade Hastasıyız: Ayhan Sicimoğlu'nun dile soktuğu beğeni seviyesi Hekimoğlu: Yerel Doktor House Karadağ: Orta gelir seviyesi için Monaco Konak: Zengin yerli dizi karakterlerinin kutsal yerleşkesi Kurnazlık: Tembel zekası Mutluluk: İçeride olup da unutulduğundan hep dışarıda aranan şey Mutfak: 'Eyvah Çocuklar Duymasın' dizisinin aile mahkemesi Netflix: Yetişkin dadısı Kontrolünü sağlıyorum: Çağrı merkezi çalışanlarının kontrolsüzce dolaşıma soktuğu garip gramerli söz öbeği Lakin: Ergene dedesinden kalan tek sözcük. Ama'nın, fakat'ın canı mı çıktı?

Pisikolok: Halk terapisti Salgı: Tek harf farkıyla algıyı etkileyen akışkan Seni seçtim Pikaçu: Çizgi film karakterlerine 'O ses Türkiye' yarışması düzenlense muhtemelen en sık duyacağımız cümle Sosyal Sorumluluk Projesi: 'Bu projeden sana kuruş çıkmaz' demenin en klas yolu Spoiler: Merak katili Stalker: Tekno sapık 13 Şubat: Erkek cinsinde gerilim yaratan Sevgililer Günü arefesi Üçüncü Nesil Kahve: Kahveye yeteri kadar para ödeyemediğini düşünenler için sunulmuş ücretli gurmelik hizmeti Winter is coming: Bu ünlü sözü yerli sitcomlara kadar giren Game Of thrones dizisi repliği Wuhan: Gerçek hayat korku filmi platosu

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