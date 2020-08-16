Adaletiyle ünlü bir kral, aynı suçu işlemiş iki kişi hakkında hüküm verir. Kişilerden birini bir yıl hapse mahkum eder. Diğeri geçmişten tanıdığı biridir: bunu senden hiç beklemezdim der ve salıverilmesini emreder. Veziri kralın kulağına eğilir ve 'Bu olmadı kralım' der. 'Siz adaletinizle ünlüsünüz. Suçlulardan birini sırf tanıdığınız için affettiniz.' Kral Güler, 'Affettiğimi de nereden çıkardın? Bilakis, ona en büyük cezayı verdim. İlkinin mahkumiyeti sadece bir yıl sürecek. Oysa bu ikincisi vaktiyle öyle gururlu bir adamdı ki, burnu yere düşse eğilip almazdı. Ona söylediğim söz kendisine çok ağır geldi. Onun cezası belki bir ömür sürecek. Kendi gözünde değeri düştü. 'Bir şeyler yaparken sadece yabancıların gözünde değil, kendi gözümüzde, bize güvenenlerin gözünde de nasıl görüneneceğimizi düşünsek, polise ve adalete gerek kalır mıydı? Herkesin polisi kendi vicdanı... Tabii varsa öyle bir şeyi...



Acil durum çekici

İyilik yapmak borç vermek gibidir.

Alırken iyidir de geri ödeme zamanı keyif kaçırabilir. Kimse alacaklısını sevmez. Bazen şaşırıyoruz. Nasıl olup da tüm kötü günlerinde yanında olduğum ve dostluk ettiğim insan bugün beni pek arayıp sormuyor, hatta beni görünce yüzü düşüyor?

Şöyle açıklayalım: o kişi dertli olduğunuzda ve zor zamanınızda hep yanınızda olduğu için sizi dertlerinizle özdeşleştirdi. Şimdi ne zaman yüzünüzü görse sorunlu zamanlarını anımsıyor. Bu bakımdan, insanlar garip şekilde arkadaşlarını farkında olmadan etiketleyip ayırırlar.

Çok güzel dert dinleyip akıl mı veriyorsunuz? Bunun dengesini kaçırmayın. Çünkü arkadaşınız dertli olduğunda sizi, canı çılgınca eğlenmek istediğinde başkalarını arayacaktır.

Tabii sadece yangında kullanılacak bir ekipman, bir acil durum çekici olarak kalmak istemiyorsanız...



Kedi degilsin

Kedin varsa bilirsin. Hep mutlu ve gamsızdırlar çünkü hep o anı yaşarlar. Hayvanlar için zaman algısı neredeyse yok gibidir. Dünü özlemez, yarının rızkı için kaygılanmazlar.

Oysa insan öyle midir? İnsan, zaman denen bir yanılsamanın içinde yaşar ve nadiren bu anda yaşar. Elbette bu durumun eksileri olduğu kadar artıları da vardır.

Modern insan beyninin fiyatı acıdır.

Kedi-insan farkı. Geçmiş ve geleceğin yoksa, öğrenme sınırlıdır. Sınırlı bir öğrenmeyle sadece günlük rızkını sağlarsın.

Strateji geliştirmezsin. Çevreni kontrol edemezsin ama anı yaşar, mutlu olursun. İnsan zamanla bilgeleşir ama bilgeliğinin bedelini deTürk lirasıyla değil acıyla öder.