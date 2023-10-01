Kadın ve erkek dünyası

Kadınlar ve erkekler çoğunlukla anlaşamıyorsa bu farklı dünyaların kurallarına tabi olmalarından.

Kadınların dünyasında örneğin yatay bir hiyerarşi vardır ve her kadın bir gün daha iyisinin yerine gelebileceğini düşünür ve umar. Bu, kadında yüksek bir beklenti yaratarak yanlış erkeği hedeflemesine yol açabilir. Erkek dünyasında da dikey hiyerarşi vardır.

Ast ve üst çok belirgindir. Bir diğerinin yanağından makas aldığı bir erkek sinirlenir. Çocuk muamelesi görmüştür.

Kadın dünyasında sözgelimi böyle bir davranış kalıbı olmadığından kadın, yanağından makas alınan erkeğin neden bu kadar sinirlendiğini anlayamaz. Yine yatay hiyerarşi gereği kadınlar birbirlerinin derdini uzun uzun dinlerken erkek dünyasında uzun uzun dert anlatmak sızlanmak olarak etiketlenebilir. Bu yüzden erkek sevgilisini, bir hemcinsi kadar uzun ve dikkatli dinleyemez. Soruna çözümü varsa söyler, duyguları anlamak ve paylaşmak erkeğin uzmanlık alanı değildir. Kadını ve erkeği kendi dünyasının kural ve kodlarıyla öğrenmek, ilişkideki kişisel algılamaları ve gereksiz tartışmaları azaltacaktır.

PATLAYICI İLİŞKİLER

Tek tek tanıdığınızda bayıldığınız insanlar neden birlikte geçinemiyor ve sürekli kavga ediyor? Burada konu iyilik ve kötülükle değil, karışımla ilgili.

Yeşil ve mavi rengi karıştırırsanız cam göbeği, kırmızı ile yeşili karıştırırsanız sarı renk oluşur. Siz kırmızı ve yeşili seviyor ama sarıdan nefret ediyor olabilirsiniz ama yine de bu iki renk, bu iki karakter bir araya geldiğinde mizaçları gereği sarı rengi oluştururlar ve bu onların suçu değildir. Demek ki önce kendi renginizi bilmeli ve ne renk bir ilişki istediğinize karar vermeli ardından buna uygun tamamlayıcı rengi seçmelisiniz. Bir oksijen ve iki hidrojenle su oluşturmak da bir seçim, nitrik asitle gliserinli birleştirerek dinamit yapmak da bir seçim sonuçta.

Hem bazıları patlayıcı ilişkiler seviyorsa bu da haklarıdır, değil mi ama?

ÇİFTLER NEDEN FİZİKSEL OLARAK UYUMSUZ?

Yakışıklı erkeklerle güzel kadınlar nadiren eşleşir. Eğer en önemli özellikleri fiziksel güzellikleriyse hele, asla! Çünkü o zaman sattıkları şey budur ve birbirlerinden alabilecek, takas edebilecekleri bir şey yoktur. Güzellik, genelde yeterlilikle takas edilir.