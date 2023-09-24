Bodrum Bodrum

Bodrum konaklamamızı Gölköy'de bulunan Kaktüs Otel'de yaptık.

Odaları temiz ama çok konfor beklenmemeli. Burada odak noktanız, denize yakınlık. Bu küçük otelde -nerdeyse- odanızdan çıkıp denize ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla mayonuzu da odanızda değiştirebilirsiniz. Bir aile işletmesi olan otelin tüm gün hizmet veren çok işlek bir mutfağı var. Kahvaltıda ev yapımı reçel ve pişi için iyi bir seçim olabilir. Gün ortasında da -arada bir çıkardıkları- levrek buğulamaya rastlarsanız şanslısınız. Parmaklarımı da beraber yedim. Otelin önündeki iskele, güzel bir denize açılıyor. Eğer akşam burada kalmaya niyetliyseniz iskelenin geceleri balık restoranı olarak hizmet verdiğini ve balığını da bizzat avladığını bilmekte yarar var. Biz, akşam otelde kalmayı tercih etmedik çünkü gelirken akşamını da planlamıştık.

SERGILERIN EV SAHIBI

Akşam Yalıkavak'a geçtik. Burada bulunan Ruins adındaki etkileyici tesis, aslında bir konsept/işletme...

Taştan duvarları içinde yazın sergilere ev sahipliği yapan mekan, bir havuz, pahalı bir restoran ve kıyıda bir beach club ile noktalanıyor. Biz hata edip deniz yerine akşam ziyaretini seçmişiz. Sabah dolu olan tesiste akşam yemeğinde sadece biz vardık.

Son derece etkileyici olan her büyük mekan gibi Ruins'i de boş görmek beni üzdü. Bizim millet küçük ve samimi yerleri seviyor. Böyle büyük ve 'pahalı görünen ' yerler ya boş kalıyor ya da kalitesiz bir müşteri kitlesi ve sonucunda mafya dadanıyor. Nitekim, Ruins de özellikle belli parti/event zamanları doluyormuş. Özellikle chill out festivali güzel iş yapıyormuş.

ULUSLAR ARASI KONUKLAR

Eğlenmek için Yalıkavak Marina'da bulunan Birds'e gitmeyi ne zamandır istiyordum. Ancak restoranda kişi başı 300 dolar harcama limiti bulunması (dolar, yanlış okumadınız), beni itiyordu. Kapıdan bir uğrayıp sadece bir şeyler içmek istediğimizi söyleyip müsaitliklerini sorduk. Buyur ettiler.

Yemeğe gitmediğimiz için barda oturduk. Birds, büyük olmasa da son derece başarılı sosyal medya reklamlarında büyük 'algılanan' bir mekan... Aslı Moskova'da olan Birds, burada Birds Bodrum olarak anılıyor. Bildiğim kadarıyla sahipleri de Moskova'nın önde gelen işletmecilerinden Vasilchuk Bros...

Müşterileri de buna mukabil çok uluslu.

Yan masada bir Arap ailenin doğum günü kutlanıyor. Biraz ötede Türkmen bir aile evlilik yıldönümünü kutluyor.

Mekandaki tek Türkler biziz gibi geldi.

CANLI BIR KLIP GIBI

Kabare / restoran şeklinde hizmet veren Birds, eğlence işinde benzerlerinden yetenek olarak ayrılıyor.

Ülkemizde rakipleri animasyon tarzında bir hizmet verirken, Birds'de sahne alanlar gerçekten yetenekli ses sanatçıları ve hem görsel hem de ses olarak konuklarına bir ziyafet çekiyorlar.

Bu sanatçılardan tanıştığımız, Özbek kökenli olduğunu söylemişti. Şova bir örnek vermek gerekirse; solist, ortada Adele'den dinlediğimiz meşhur Bond müziği Skyfall'u seslendirirken sahne yanında bir dansçı, ipe asılı olarak elindeki silahla koreografi yapıyor.

Adeta canlı bir klip izliyoruz. Bu harika şovu izlemenin bedelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Zaten harcama limiti olmasa bile mönünün çok pahalı deniz ürünlerinden oluştuğunu söyleyelim. Biz yine de aynı şovu bir içecek karşılığında -geç saatte gelerek- izleyebildik. Bu sayede de deneyimlerimizi sizinle paylaşma şansımız oldu. Güzel ev sahipliği için sevgili Furkan Göküş'e de ayrıca teşekkür ederiz.